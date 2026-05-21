21 Maggio 2026
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21 Maggio 2026

Mida, Un Bel Casino racconta la dipendenza di un amore estremo

Il brano arriva dopo il successo di Rossofuoco e apre una nuova fase artistica per il cantautore

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Mida di profilo nella foto promozionale del singolo Un Bel Casino
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Testo e significato di Un Bel Casino, il nuovo singolo di Mida, disponibile in digitale da venerdì 22 maggio in licenza esclusiva M.A.S.T. / Believe.

Il brano arriva a pochi mesi dall’uscita di Canzone d’amore, singolo che ha aperto il 2026 dell’artista, e segna l’inizio di una nuova fase musicale orientata verso una maggiore maturazione artistica. Il percorso di Mida continua a consolidarsi dopo i risultati straordinari di ROSSOFUOCO, brano certificato Doppio Disco di Platino con oltre 65 milioni di stream su Spotify e una permanenza di 250 giorni consecutivi in Top 10.

MidaUn Bel Casino: il significato del brano

In Un Bel Casino, Mida esplora le dinamiche di una relazione instabile, dove la tensione tra desiderio e conflitto diventa il motore del racconto. Il brano descrive un legame vissuto in modo estremo, in cui i momenti di vicinanza e gli scontri si alternano senza sosta, fino a diventare quasi indistinguibili l’uno dall’altro.

Il significato del pezzo ruota attorno al senso di smarrimento e alla dipendenza emotiva che nascono da un rapporto carico di urgenza espressiva. Mida utilizza immagini dirette per restituire la fragilità di una narrazione intensa e attuale, dipingendo il ritratto di un amore che trova nella sua stessa complessità una forma di autenticità contemporanea.

L’evoluzione stilistica dell’artista si traduce in una narrazione che non cerca risposte rassicuranti, ma mette a nudo le contraddizioni di un legame sospeso tra amore e litigi, confermando l’identità musicale forte di uno degli artisti di punta della scena pop attuale.

La copertina ufficiale del singolo Un Bel Casino di Mida

Il testo di Un Bel Casino

Il testo di “Un Bel Casino” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 22 maggio, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: Un Bel Casino
Artista: Mida
Autori:
Editori:
Etichetta: M.A.S.T.
Distribuzione: Believe

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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