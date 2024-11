Mida torna con un brano che crea connessioni tra le persone e canta “Morire x Te”

Mida, Morire x Te: significato del testo del nuovo singolo

A conclusione di un anno davvero ricco di soddisfazioni, con il brano ROSSOFUOCO certificato doppio disco di platino e insignito del prestigioso Premio Spotify, Mida torna con nuova musica e presenta il singolo Morire x Te (in licenza esclusiva M.A.S.T. / Believe), che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 8 novembre.

MIDA, “MORIRE X TE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Nato spontaneamente, di getto, Morire x Te è un brano che crea connessioni tra le persone. Mida l’ha dunque pensato per essere cantato a squarciagola con tutta l’energia che si ha in corpo. Di fatto, nasce dall’esigenza di comunicare la potenza di un sentimento per il quale non ci risparmia, dando tutto ciò che si è, ma che ti scava dentro e ti svuota, fino a morire metaforicamente.

