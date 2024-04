Mida si affida a ritmi latini per l’estate 2024. Il nuovo singolo è “Que pasa”

Mida Que pasa testo e significato del nuovo inedito lanciato ad Amici 23 da l’unico artista di questa edizione del talent show che è riuscito ad ottenere una certificazione FIMI.

Que pasa è il brano lanciato dal rapper per l’estate 2023, quarto inedito dal suo ingresso del programma dopo Rossofuoco (disco di platino), Mi odierai (oltre 5.300.000 ascolti su Spotify) e Fight club (quasi 1.900.000 ascolti).

MIDA QUE PASA SIGNIFICATO DEL BRANO

Un altro brano d’amore per il rapper che, tra sensualità e suoni latini, racconta un amore “pericoloso”.

Il brano sarà sulle piattaforme digitali da martedì 30 aprile 2024.

MIDA QUE PASA TESTO

Mida Mida Mida yeah

ho preso un fiore per strada

m’ama o non m’ama

questo fine settimana

non mi sparire

dobbiamo uscire

la sera si è allentata

fuori da casa cómo te llamas

stretti a dormire, si fa per dire

se volano tutti tranne te

hai preso la mira con gli occhi

come i cecchini sui tetti

ma se volano tutti tranne me

io mi sento un problema

solo per questa sera

Mi punti le mani a pistola

mi fai hola que pasa

non è tempo di tornare a casa

Mi punti le mani a pistola

mi fai hola que pasa

bella e dannata come Caracas

bella e dannata come Caracas

Non avere paura

ti amo come maldito in nero

e se sono vestito di nero

è perché gioventù abla italiano

tuo padre ci guarderà strano

c’è una cosa a cui non puoi dire stop

che stasera se vuoi

Mi punti le mani a pistola

mi fai hola que pasa

non è tempo di tornare a casa

Mi punti le mani a pistola

mi fai hola que pasa

bella e dannata come Caracas

bella e dannata come Caracas