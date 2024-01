Amici 23: Mida presenta l’inedito “Fight Club”

Mida, “Fight Club“: significato del testo del nuovo brano

Durante la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, dopo aver interpretato “Vertigine” di Elodie, Mida ha presentato davanti ai rappresentanti delle radio (Federica Gentile per Radio Zeta, Filippo Ferraro per RDS; Emanuela Maisano per R101 e Davide Lentini per Radio Monte Carlo) l’inedito “Fight Club“.

AMICI 23: mida, “fight club”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Nel brano Mida parla ad una ragazza e la invita ad andare con lui a combattere i suoi guai al fight club.

“fight club”: testo DEL BRANO

O mio dio

Che male alla testa

Non ci dormo le notti

In questa gabbia di matti

Ho la tua voce nella mia testa

E dice:

Quello che possiedi

Alla fine ti possiede

Prima regola:

Non fare domande

Seconda regola:

Non fare domande

Terza regola:

Baciami fino all’ultimo istante

Baby, questa notte dove vai?

Vieni con me,

Vieni con me nel fight club

Baby, per fare a botte con i guai

Tienimi le mani mentre tutto cade giù

Tutto cade giù

C’è la fine del mondo

C’è la fine del mondo

C’è la fine del mondo

C’è la fine del mondo

Per un solo secondo tutto cade

C’è la fine del mondo

C’è la fine del mondo

C’è la fine del mondo

C’è la fine del mondo

Per un solo secondo tutto cade giù

Baby, questa notte dove vai?

Vieni con me,

Vieni con me nel fight club

Baby, per fare a botte con i guai

Tienimi le mani mentre tutto cade giù

Tutto cade giù

Tutto cade giù