Dal fuoco all’acqua: Mida annuncia il nuovo album, si intitola La forma dell’acqua ed esce venerdì 27 novembre in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe. Ad anticiparlo, venerdì 13 novembre, arriva il singolo Blu, e il disco è già disponibile in presave.

Nell’EP Il sole dentro Mida aveva messo al centro il fuoco, il calore e l’energia. Ora il cantautore italo-venezuelano sceglie l’acqua come immagine della propria evoluzione, perché non ha una forma propria, prende quella del contenitore che la ospita e cambia stato senza perdere la sua essenza.

Nel nuovo progetto la parte più istintiva lascia spazio all’introspezione e alla consapevolezza, e al centro ci sono le relazioni, l’amore e le sue contraddizioni. Le persone che si incontrano cambiano chi le incontra, e il disco racconta quel cambiamento come un’occasione per crescere che non cancella l’identità.

Mida, Blu anticipa La forma dell’acqua dopo Rose Nere

Blu arriva a poche settimane da Rose Nere, uscito il 23 ottobre, il singolo con cui Mida aveva già spostato le sue canzoni dalle storie d’amore alla ricerca di sé. Il nuovo brano parla di fragilità, di incertezza, di errori e di perdono.

In Blu Mida mostra la propria vulnerabilità e racconta in modo diretto quello che sa fare e quello che deve ancora imparare. Nel brano ci sono la paura del futuro, la voglia di scoprirsi, i progetti di vita che cambiano all’improvviso e la corsa dietro ai propri sogni.

Foto: ufficio stampa Coco District