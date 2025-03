Mida canta l’amore che guarisce da ogni paura nel nuovo singolo “L’Antidoto”

Mida, L’Antidoto: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 21 marzo in licenza esclusiva M.A.S.T. / Believe, L’Antidoto è il nuovo singolo di Mida, che torna con un brano dal ritmo trascinante.

Il brano arriva pochi mesi dopo la pubblicazione di Rojofuego, la versione in lingua spagnola di ROSSOFUOCO (brano certificato doppio disco di platino), con cui il giovane artista ha coronato uno straordinario 2024, portando per la prima volta la sua musica fuori dai confini nazionali.

“l’antidoto”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

In questo brano Mida racconta quanto l’amore riesca sempre a guarirlo da tutte le paure e le insicurezze della vita, facendolo sentire sospeso su un “tappeto di nuvole“, libero da qualsiasi ansia o preoccupazione.

L’Antidoto di cui canta è dunque proprio l’amore, nello specifico quello per se stessi, che ci permette di combattere gli aspetti negativi che ci impediscono di apprezzaci davvero e ci aiuta a volerci più bene, dando il giusto peso alle cose, alle persone e alle situazioni.

TESTO DEL BRANO

Il testo del brano sarà disponibile a partire da venerdì 21 marzo.

MIDA, “L’ANTIDOTO”

Ad oggi Mida vanta quasi 950 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è – senza alcun dubbio – ROSSOFUOCO, che ha quasi raggiunto quota 57 milioni di stream.

Seguono Ricordarmi di Scordarti con poco più di 38 milioni 700 mila stream e BACIO DI GIUDA con 30 milioni di stream.