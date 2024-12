Mida fuori con “Rojofuego”, versione in spagnolo della hit “Rossofuoco

Ad agosto avevamo annunciato in anteprima l’uscita della hit di Mida, Rossofuoco, in versione spagnola (qui l’articolo). L’attesa è finita. Dal 6 dicembre 2024, Rojofuego è disponibile su tutte le piattaforme digitali in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe.

Rossofuoco ha conquistato il doppio disco di platino. Inoltre, è entrato nella Top10 italiana di tutte le principali piattaforme di streaming, conseguendo il risultato di 61 milioni tra ascolti e views. Con questa versione in spagnolo, Mida dà vita ad una release internazionale e proietta la sua musica oltre i confini italiani.

“Foneticamente molte parole del testo trovano una collocazione più naturale in spagnolo: “Rojofuego” è molto più spagnolo di quanto “Rossofuoco” possa mai essere italiano. Questo è un brano viscerale e passionale, in spagnolo riesco a trasmetterne l’intensità in modo più autentico e immediato”, racconta Mida.

“Adoro il fatto che è il mio primo brano in lingua straniera. Cantare in spagnolo è sempre stato per me un sogno e una naturale evoluzione della mia carriera, un passo che sentivo necessario per esplorare nuovi orizzonti. Sono particolarmente felice di iniziare questo percorso proprio con un pezzo che mi ha dato così tanto, a livello artistico ed emotivo, mi sembrava la scelta più giusta da fare”.

Rossofuoco parla di una storia d’amore in cui l’artista mette in risalto la bellezza della sua donna, e prende consapevolezza di quanto sia fortunato ad averla al suo fianco. Il brano ha fatto da subito breccia nel cuore degli ascoltatori. Adesso, assume una nuova veste in sintonia con la sua natura passionale.

Rojofuego è stato registrato negli studi Spotify di Stoccolma per il format “Spotify Singles”. Questo programma della piattaforma ripropone in esclusiva rivisitazioni di brani già esistenti. Mida ha avuto questa occasione grazie al prestigioso riconoscimento “Spotify Singles Award”, vinto durante la scorsa edizione di Amici.

Rojofuego si aggiunge ai brani in scaletta che Mida ha proposti durante Il sole dentro club tour 2024, tre date a Milano, Napoli e Roma.