Mida pronto a lanciare la versione in spagnolo di “Rossofuoco” (VIDEO)

Mida è pronto a lanciare la versione in spagnolo della sua hit… Rossofuoco diventa Rojofuego.

Il periodo post-Amici sta evidenziando il successo dei brani di Mida, come la sua partecipazione a Bacio di Giuda di Ava con VillaBanks e a Mammamì, di Petit, entrambe certificate con il disco d’oro.

La vera hit della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi è senza ombra di dubbio alcuno Rossofuoco di Mida, un brano scritto dal giovane artista insieme al talentuoso Rondine, ad Emanuele Cotto, Massimo Barberis e Gianmarco Grande (che ha poi anche prodotto la canzone come GRND con Etta e Macs).

Ad oggi, il brano conta oltre 45 milioni di streaming su Spotify ed è certificato doppio disco di platino per oltre 200.000 copie/unità. Ora la canzone si prepara a vivere una nuova vita.

MIDA LANCIA ROSSOFUOCO in SPAGNOLo

Sulla scia del successo riscosso negli ultimi anni da alcuni suoi colleghi di talent (come Sangiovanni con Farfalle/Mariposas), Mida lancerà prossimamente con la sua etichetta discografica, Dinero (distribuzione M.A.S.T. di Believe), la versione in spagnolo di Rossofuoco, Rojofuego.

Il cantautore aveva già rivelato questa novità ai fan durante le date instore del suo EP Il sole dentro. Ad oggi, non è ancora stata svelata la data di uscita di questa nuova versione del brano, anche se nelle ultime settimane Mida ne ha cantato una parte in alcuni eventi live, come il Diffusioni Festival.

Riuscirà il brano a bissare il successo di Mariposas di Sangiovanni? Non ci resta che attendere l’uscita del pezzo.