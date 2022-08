Sangiovanni inarrestabile... arriva il disco di platino in Spagna per Mariposas

Sangiovanni Mariposas, la versione spagnola del brano con cui il giovane cantautore ha partecipato al Festival di Sanremo 2022, conferma il successo all’estero, per la precisione in Spagna.

Esattamente due mesi fa, il 3 giugno 2022, Sangiovanni pubblicava in duetto con la cantante spagnola Aitana, Mariposas (qui i dettagli), versione in spagnolo di Farfalle brano lanciato dal palco di Sanremo e diventato un successo da oltre 300.000 copie/unità in Italia, triplo disco di platino.

Sangiovanni Mariposas i risultati…

Con attualmente 20 milioni di ascolti sul solo Spotify (e 8 milioni e mezzo di views del video), dopo solo un mese, lo scorso 5 luglio, Mariposas superava quota 20.000 copie in Spagna aggiudicandosi il disco d’oro, dopo due mesi il risultato raddoppia e arriva il disco di platino per le oltre 40.000 copie/unità.

Un traguardo che cementa un record di Sangiovanni, primo artista della storia di Amici di Maria De Filippi certificato all’estero, prima in Svizzera con Malibu, e ora in Spagna.

Anche il secondo singolo estratto dall’album CADERE VOLARE, Scossa, questa settimana è stato certificato con il disco d’oro.

Non solo, secondo la nostra classifica che potete trovare qui, il disco di debutto dell’artista è ad oggi al quarto posto, insieme ad altri quattro dischi, tra gli album più venduti da un artista lanciato da un talent show italiano.

Ricordiamo che Farfalle è stata scritta da Alessandro La Cava, Zef (che ha anche prodotto il pezzo), Sangiovanni a cui, nella versione in spagnolo, si sono aggiunti Aitana, Andrés Torres e Mauricio Rengifo.

In questi giorni si è parlato del giovane artista anche per altri due motivi: la risposta alle critiche di un giornalista Svizzero a seguito del suo concerto, vedi qui, e le parole dedicata a Belen come dedica incisa sul suo album spedito alla showgirl: “Sei una bellissima persona. Grazie per le tue parole. Saluta Santi e Luna“,