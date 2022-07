Sangiovanni contro un giornalista: "Non denigrate la mia arte... odio il giornalismo non oggettivo"

Sangiovanni, a seguito delle critiche ricevute da un giornalista riguardo al suo concerto, sbotta: “Non denigrate la mia arte“.

Sabato 23 luglio Sangio si è esibito al Castelgrande di Bellinzona, in Svizzera. Un live in cui ha riscontrato più di un problema tecnico e così il giornalista de Il Corriere del Ticino ha duramente criticato lo show causando l’ira del giovane cantante.

Mettiamo subito in chiaro il nostro punto di vista. Pur non volendo criticare il lavoro di colleghi troviamo il titolo dell’articolo in questione, Gli inganni di Sangiovanni, un po’ esagerato e fuorviante. Ma ognuno giustamente sceglie l’approccio e la linea editoriale che meglio crede.

Va detto che anche il contenuto dell’articolo, sempre a nostro avviso, appare leggermente prevenuto. Citiamo testualmente: “Diciamo la verità: su disco e in tv il ragazzo piace. Ha un visino fresco, simpatico e propone canzoncine costruite miscelando con sapienza le ritmiche e gli arrangiamenti più in voga e accompagnate da testi traboccanti dell’ingenuità tipica degli adolescenti.”

Onestamente non troviamo che la musica di Sangiovanni possa essere etichettata come “canzoncine”. Anzi, nell’ultimo disco, Cadere volare ( che abbiamo recensito qui) troviamo ci siano brani giovani nell’approccio ma importanti nei contenuti. Uno su tutti Che gente siamo.

Detto questo son gusti. Anzi, forse bisognerebbe saper andare oltre i propri gusti. Ma cosa ha fatto arrabbiare Sangiovanni al punto da partire in quarta sui propri social?

Secondo quanto scritto dal giornale Sangiovanni si è presentato sulla scena con un pesante ritardo accompagnato unicamente da un deejay che faceva suonare i dischi e sui quali, citiamo testualmente, “cantilenava sopra senza particolare tecnica vocale“.

E così nella notte il giovane artista lanciato da Amici di Maria De Filippi ha voluto dire la sua senza mezzi termini sui propri social:

“Il tuo articolo in rima con il mio nome non fa ridere a nessuno. Mi stava cadendo il palco a causa del vento forte, ho dovuto fermare il concerto per far mettere al service due cavi di acciaio e tenerlo su. Mi si è spento un microfono dal nulla, l’ho cambiato e non arrivava il segnale per cui cantavo senza sentire nulla, ne ho preso un terzo e ho continuato”.

Per altro non stavo bene fisicamente ma non voglio usare nulla come scusa. Ho finito il mio concerto e ho provato a dare il meglio di me lo stesso per far vivere una bella serata alle persone che avevano pagato il biglietto, ho portato avanti il mio lavoro al meglio. Al contrario tuo che hai scritto di tutto pur di infangare quello per cui vivo, commentando inoltre scelte artistiche che non c’entrano nulla con quello che è successo”.