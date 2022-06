Sangiovanni pronto al lancio con Aitanax di “Mariposas”, versione in spagnolo della hit “Farfalle”

Sangiovanni Mariposas è il titolo del “nuovo” singolo. Un duetto con la cantante spagnola Aitanax.

“Nuovo” tra virgolette in quanto il brano, in uscita venerdì 3 giugno 2022 a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali, altri non è che la versione in spagnolo della super hit Farfalle, il brano presentato da Sangiovanni in gara durante lo scorso Festival di Sanremo.

E così anche il giovane cantautore cerca come altri suoi colleghi, da Irama a Fred De Palma, di conquistare il mercato latino. Per farlo però non sarà da solo… al suo fianco infatti la cantautrice spagnola Aitanax. Conosciamola meglio…

Aitana Ocaña Morales è nata a Sant Climent de Llobregat il 27 giugno 1999). Deve la sua fama alla partecipazione alla nona edizione del talent show Operación Triunfo dove è stata finalista. Il programma he le ha permesso di pubblicare a inizio gennaio del 2018 il singolo Arde, pezzo che ha riscosso un grande successo arrivando in vetta alle classifiche di vendita in Spagna.

Ad oggi ha pubblicato un EP, Tráiler del 2018 (disco di platino in Spagna e disco d’oro in Cile), e due album: Spoiler nel 2019 (disco di platino in Spagna) e 11 razones nel 2020 (platino in Spagna e Argentina). Nello stesso anno ha lanciato anche il suo primo disco dal vivo.

Nel 2022 ha lanciato il suo singolo inedito, En el coche, e ora si prepara a duetta con Sangiovanni sulle note di Mariposas. Qui a seguire il video con il promo del brano postato sui canali social dei due artisti.