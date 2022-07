Il successo di sangiovanni valica i confini italiani... "mariposas" è disco d'oro in Spagna

Un mese fa sangiovanni ha lanciato il suo primo singolo in spagnolo, Mariposas, ovvero la sanremese Farfalle in duetto con Aitana. Oggi il brano è certificato da Promusicae, l’equivalente della nostra FIMI, disco d’oro in Spagna , che certifica le vendite del mercato iberico.

Farfalle, scritta da sangiovanni con Alessandro La Cava e Zef, si è dimostrata il brano internazionale di questo Sanremo 2022. così, dopo il triplo disco di platino in Italia per le oltre 300.000 copie/unità, è arrivato il disco d’oro in Svizzera e ora questo ennesimo riconoscimento in Spagna, un disco d’oro che conferma e fortifica il record di sangiovanni… primo artista lanciata da Amici di Maria De Filippi ad ottenere certificazioni all’estero.

La canzone tra l’altro nelle scorse settimana è arrivata anche in Sud Corea, dove la girl band IVE ne ha realizzato una cover resa virale via Tik Tok diventando trend topic nel sud est asiatico. Qui a seguire testo e video.

L’adattamento del brano è di Mauricio Rengifo, Andres Torres e Aitana Ocana Morales. Le edizioni sono Sonic Panda Music, Universal Music Publishing Ricordi Srl., Diana Srl.

Sangiovanni Mariposas testo

DJ, no ponga la canción

Que cada vez que suena, se me rompe el corazón

Que cada vez que pienso en él, siento que voy a enloquecer

Porque no tengo a mi baby

Y todavía lo quiero aquí

Ese beso era para mí, pero ya no va a ser

No te quiero perder

¿Por qué tan fácil te vas, y yo aquí pensando solo en ti?

Y no se lo he dicho a nadie

Perdí la cabeza y estoy loco por ti

Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas

De esas que en verano me regalabas tú

Y esta noche na-na-na-nada será igual

Bailar sin ti, no sé bailar

La música no suena igua-ia-ial

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Otra noche vacía pensando en por qué se fue

Otra noche en la que no olvidé

Sí, yo soy así

Ay, no sé si lloré

Pero no lloré más, fue

No, por lo menos traté, eh

No, yo por ti no llamé

Porque sin ti nada me sabe bien

No voy a llorar más

Juro que yo no lloraré

Aunque sé que no olvidaré

Porque sin ti nada me sabe bien

Vuelan mariposas, ya no quedan rosas

De esas que en verano me regalabas tú

Y esta noche na-na-na-nada será igual

Bailar sin ti, no sé bailar

La música no suena igua-ia-ial

Volano farfalle sulle lampadine

Attratte come fosse la luce del sole

Come me che tra miliardi di persone

Vengo verso di te

Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas

De esas que en verano me regalabas tú

Y esta noche na-na-na-nada será igual

Bailar sin ti, no sé bailar

La música no suena igua-ia-ial

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

No vuelan mariposas

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Queste le prossime date del Cadere volare live 2022 prodotto da Friends and Partners:

7 luglio – Pordenone – Pordenone Live 2022

8 luglio – Mantova – Mantova Live 2022

10 luglio – Ferrara – Summer Vibez

14 luglio – Morravalle (MC) – Morro Festival

16 luglio – Alba (CN) – Collisioni Festival

20 luglio – Bergamo – NXT Station

23 luglio – Bellinzona – Castle on Air

28 luglio – Rosolina Mare (RO) – Rosolina Beach Festival

29 luglio – Cervia (RA) – Piazza Garibaldi

4 agosto – Follonica (GR) – Summer Nights Festival

5 agosto – Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival

7 agosto – Asiago (VI) – Asiago Live

23 agosto – Lecce – Oversound Music Festival

25 agosto – Ragusa – Piazza Libertà

27 agosto – Catania – Sotto il Vulcano Festival

28 agosto – Campofelice di Roccella (PA) – Arena del Mare

30 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival

2 settembre – Prato – Estate Pratese

4 settembre – Cremona – Piazza Duomo

