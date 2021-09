Sangiovanni: oltre un milione di copie certificate in Italia e disco di platino in Svizzera

Due mesi fa vi abbiamo parlato del record di Sangiovanni, primo artista tra quelli lanciati nel corso di venti edizioni di Amici di Maria De Filippi ad avere ottenuto una certificazione, il disco d’oro, all’estero.

Era il 5 di luglio quando uscì il nostro articolo (lo potete trovare qui) e da allora il successo del giovane cantautore non si è mai fermato.

Innanzitutto l’artista è partito con il suo primo tour, una serie di date che si concluderanno il 15 settembre al Teatro Antico di Taormina (con l’aggiunta della partecipazione ad Aperol with Heroes del 17 settembre), e poi le vendite e gli streaming dei suoi brani che non accennano a rallentare.

L’ultima certificazione, il sesto disco di platino per malibù, è arrivata lo scorso lunedì ed ha portato Sangiovanni a superare il milione di copie certificate tra album e singoli. Eccole nel dettaglio:

Album

Doppio disco di platino (oltre 100.000 copie)

Singoli

malibù – Sei dischi di platino (oltre 420.000 copie)

Lady – Quattro dischi di platino (oltre 280.000 copie)

Tutta la notte – Doppio disco di platino (oltre 140.000 copie)

Guccy bag – Disco d’oro (oltre 35.000 copie)

Hype – Disco d’oro (oltre 35.000 copie)

Totale 1.010.000 copie

Ora a tutte queste certificazioni si aggiunge un nuovo tassello. Le vendite in Svizzera, paese in cui Sangiovanni a luglio aveva conquistato il disco d’oro, sono salite e quel disco d’oro per malibù ora è diventato un disco di platino grazie al superamento delle 10.000 copie certificate.

Tra l’altro il cantautore si è esibito con un concerto sold out a Lugano lo scorso 30 agosto.