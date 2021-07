Sangiovanni è disco d'oro in svizzera... primo artista di Amici a raggiungere un traguardo internazionale

Sangiovanni inarrestabile!

Non era mai successo fino ad oggi in 20 edizioni di Amici di Maria De Filippi. Nessun artista lanciato dal programma era riuscito fino ad oggi a conquistare certificazioni in un paese che non fosse l’Italia. Bene, il record ora è stato stabilito ed è stato proprio Sangiovanni a portarlo a casa.

Il risultato è stato raggiunto in Svizzera grazie al singolo per l’estate del giovane cantautore, Malibù, brano già certificato con il triplo disco di platino in Italia per le oltre 210.000 copie / unità.

Il disco d’oro è stato conquistato per aver raggiunto la soglia di 7.500 copie. Le certificazioni disco d’oro vengono infatti assegnate a quota 10.000 copie ma, essendo un paese multilingue, per i brani in lingua francese e italiana, le soglie si abbassano a 7.500 copie.

Con questa nuova certificazione, ribadiamo, la prima conquistata all’estero da un artista lanciato da Amici, il bottino di Sangiovanni sale ad un totale di 8 dischi di platino (7 per i brani del disco e 1 per l’album Sangiovanni) e 3 dischi d’oro (compreso quello Svizzero).

La notizia è stata confermata dal Universal Svizzera come da immagine qui sotto…

Il brano è da sette settimane presente nella classifica Svizzera e ha raggiunto come posizione più alta la numero #49.

L’EP omonimo invece ha esordito in Svizzera alla posizione numero 34 lo scorso maggio.

Ma non solo dischi d’oro… pochi giorni fa Sangiovanni ha superato quota 50 milioni di stream sul solo Spotify in 50 giorni esatti proprio con il singolo Malibù. Ad oggi il giovane artista conta una media di 4 milioni e mezzo di ascoltatori mensili.

Qui potete trovare il testo del brano. Vi ricordiamo che il 30 luglio arriverà nei negozi un vinile 45′ ad edizione limitata contenente Malibù e Tutta la notte in versione acustica.