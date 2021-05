Sangiovanni: il suo inedito per l’estate è Malibù (testo e significato)

Sangiovanni Malibù testo e significato del nuovo singolo lanciato per l’estate dal giovane artista tra i protagonisti di Amici di Maria De Filippi.

Nella puntata di sabato 1 maggio anche Sangiovanni ha lanciato il suo inedito per l’estate come già avvenuto per Aka7even con Loca (qui), Tancredi con Le leggi dell’universo (qui), Deddy (La prima estate, vedi qui) e Raffaele (qui).

La sua canzone si intitola Malibù ed è una classica canzone d’amore che descrive un sentimento in cui i “difetti” dell’altra persona diventano pregi.

Sangiovanni Malibù testo

Ci piace giocare

facciamo le marachelle quando bisticciamo

ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore

e sorridiamo

quando ti arrabbi hai una faccia dolcissima

siamo due scemi

si che mi piace, alla follia, che fai quelle facce

mi tieni il broncio se ti tolgo il trucco

lo sai che sei ancora più bella

quattro di notte

luci si spengono, i cuori si bruciano

fanno le scintille

La città tà tà tà

di notte si tà tà tace

c’è ancora che tà tà t’amo

come un bambino con le figurine

la paranoia

se te ne va va vai

nelle braccia di un’altra

La città tà tà tà

di notte si tà tà tace

c’è ancora che tà tà t’amo

come un bambino con le figurine

la paranoia

se te ne va va vai

nelle braccia di un’altra

non fermano il tempo

come con le tue

strette ferme le lancette

siamo sulle giostre

salgo io poi sali pure tu

mentre guardiamo dall’alto

Se vuoi ti compro tutta Malibù

se vuoi ti compro tutta Malibù

oh no oh no

Ho le guance rosse, gli occhi di ghiaccio

rimango di stucco quando mi dici

siamo perfetti

quattro di notte

luci si spengono

labbra si incollano

e dopo non si staccano

La città tà tà tà

di notte si tà tà tace

facciamo m’ama non m’ama

come i bambini con le margherite

la paranoia ia ia

se poi te ne vai vai vai

nelle braccia di un’altra

non fermano il tempo

come con le tue

strette ferme le lancette

Sette, ferme le lancette

siamo sulle giostre

salgo io poi sali pure tu

mentre guardiamo dall’alto

mezzo continente

Se vuoi ti compro tutta Malibù

se vuoi ti compro tutta Malibù

oh no oh no