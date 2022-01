Sanremo 2022: Sangiovanni – Farfalle. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Sangiovanni Farfalle testo, significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

Il vincitore della categoria canto di Amici di Maria De Filippi è la rivelazione musicale dell’anno insieme a Blanco e, anche per questo, il suo debutto all’Ariston è attesissimo.

Del resto Sangiovanni porta con se il titolo di brano più venduto/streammato dell’anno con Malibu e il suo EP, Sangiovanni, è stato il secondo più venduto nel 2021 oltre a quello con il numero di presenza massime al primo posto della classifica FIMI… ben sei.

Ad oggi le sue certificazioni contano ben 17 dischi di platino e 3 dischi d’oro.

SANGIOVANNI FARFALLE SIGNIFICATO

In Farfalle Sangiovanni racconta la libertà nei rapporti quotidiani, circondato da persone che ti fanno sentire una certa quantità di ossigeno e ti lasciano respirare, attraverso una fotografia narrativa semplice che rileva l’originalità della sua scrittura di autore, mai banale.

“Sei una boccata d’aria” è la metafora che esprime un forte desiderio di normalità, di libertà nel vivere le emozioni grazie a relazioni sane e non tossiche.

ALBUM

Al momento non ci sono ancora annunci ufficiali sul secondo album del cantautore.

SANGIOVANNI FARFALLE testo e autori

Il testo di Farfalle è stato scritto da Sangio con Alessandro La Cava. Quest’ultimo ha anche firmato la musica del brano insieme a Stefano Tognini meglio conosciuto come il Producer Zef.

La produzione è di Zef ed ITACA, team produttivo di Merk & Kremont.

“Non volano farfalle

non sto più nella pelle

ho perso le emozioni me le ritrovi tu?

Da questa notte

no no non voglio stare male

dammi due ali per volare…”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.