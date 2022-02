Sangiovanni annuncia il nuovo disco... "Cadere volare" e due nuove date live nei Palasport

Sangiovanni nuovo album in arrivo dopo il debutto al Festival di Sanremo.

Questa sera, mercoledì 2 febbraio 2022, il giovane artista vincitore della categoria canto dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, presenterà la sua Farfalle sul palco dell’Ariston.

In Farfalle Sangiovanni racconta la libertà nei rapporti quotidiani, circondato da persone che ti facciano sentire una certa quantità di ossigeno e ti lascino respirare, attraverso una fotografia narrativa semplice che rileva l’originalità della sua scrittura di autore. Il brano è stato scritto e composto da Sangiovanni, Alessandro La Cava e Stefano Tognini e prodotta da Zef ed ITACA, team produttivo di Merk & Kremont.

Ecco come commenta il suo debutto al Festival Sangiovanni…

Sanremo mi offre una grandissima opportunità: tornare a condividere con le persone un momento di evasione e spensieratezza. Potrò stare sul palco insieme ad una grande Orchestra composta da musicisti di grande talento, per questo abbiamo lavorato ad una versione orchestrale del brano che valorizzi la loro presenza, in armonia con il sound più contemporaneo del pezzo

Sangiovanni nuovo album

Il nuovo disco di Sangiovanni, il secondo della sua discografia, uscirà l’8 aprile prossimo per Sugar Music e si intitolerà Cadere volare. Il disco è già in pre save e pre order a partire da oggi, mercoledì 2 febbraio.

Cadere Volare viene descritto come un disco cheracconta una insostenibile leggerezza dell’essere: nei momenti in cui ci si sente condannati alla pesantezza, volare è un modo per ritrovarsi in un altro spazio, cambiando approccio, guardano il mondo da un’altra ottica. Farfalle ne è il primo singolo ufficiale.

L’album sarà disponibile su tutte le piattaforme in digitale, su Amazon in esclusiva nei formati cd jewel autografato dall’artista, vinile azzurro e vinile bianco autografati dall’artista e in tutti gli altri negozi nei formati jewel e vinile bianco.

Al suo interno dodici brani inediti che vedono coinvolti più producer dal diverso tocco sonoro, che valorizzano la versatilità di Sangiovanni: da DRD a Kyv, da Riccardo Scirè a Zef, passando per Mark & Kremont, Takagi & Ketra, Dinu, Sick Luke, Katoo e Bias.













NUOVI LIVE NEI PALAspoRT

Sempre da oggi, 2 febbraio 2022, sono disponibili le prevendite delle due nuove date nei palasport. La prima il 19 ottobre 2022 a Roma presso il Palazzo dello Sport, la seconda il 23 ottobre al Forum di Assago in provincia di Milano.