“Il Sole dentro” è il primo EP di MIDA, fuori dal 17 maggio 2024

Esce venerdì 17 maggio “Il sole dentro“, il primo EP di Mida, talent in gara all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Cantautore classe ’99 nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano è cresciuto a Milano.

A 16 anni entra nella Blocco Recordz di Emis Killa, con il quale gira l’Italia come open act del suo tour. Nel 2020 riparte da indipendente con Ratatah Freestyle #3 seguita da Davvero. Dopo aver sfiorato nel 2022 l’ingresso a Sanremo Giovani a partire da settembre 2023 entra nel programma di Canale 5.

Mida ad oggi è l’unico cantante di questa edizione del talent show ad aver ottenuto una certificazione platino grazie al singolo Rossofuoco.

Nel programma Mida ha lanciato anche i singolo Mi odierai, Fight club e Que pasa, tutti contenuti nel suo EP fuori da venerdì 17 maggio in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe.

“Il sole dentro” è composto da sei tracce e viene descritto come un progetto personale, che contiene tutte le sfumature della musica dell’artista, che spazia dal pop al rap e si contamina di sonorità latine che rimandano alla provenienza venezuelane dell’artista.

È l’amore in tutte le sue connotazioni a fare da fil rouge ai brani che si susseguono: da quello romantico a quello più “pericoloso”, da quello più sensuale a quello che fa crescere, che migliora e illumina perché porta “il sole dentro”.

