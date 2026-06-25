Testo e significato di Temporale, il nuovo singolo di VTR feat. LILCR e Mida, in uscita il 26 giugno 2026 per Columbia Records / Sony Music Italy.
Per il producer e artista campano si tratta di una collaborazione che riunisce tre nomi della nuova scena pop e urban italiana. Il brano nasce da un episodio personale vissuto da VTR e prende forma attorno al tema della distanza e della mancanza, trasformati però in un racconto sostenuto da sonorità elettroniche e ritmiche vicine alla UK garage.
Accanto a lui trovano spazio il contributo melodico di Mida e una strofa di LILCR, che aggiunge una componente più rap a un brano costruito sul contrasto tra nostalgia ed energia.
VTR – Temporale: il significato del brano
Al centro di Temporale c’è la reazione a un distacco. Il brano nasce infatti dalla partenza di una persona importante per VTR, un evento che l’artista ha trasformato in musica durante le lunghe sessioni in studio che hanno accompagnato quel periodo.
Il titolo richiama una condizione emotiva intensa e improvvisa. Come un temporale, il cambiamento arriva senza preavviso e modifica gli equilibri. Nel brano convivono quindi due elementi apparentemente opposti: da una parte la malinconia legata all’assenza, dall’altra una spinta ritmica che evita di trasformare il racconto in una semplice ballad nostalgica.
“Quel distacco ha lasciato un vuoto che ho trasformato in musica, passando le mie serate in studio. Il brano ha avuto fin da subito una forte componente nostalgica ma allo stesso tempo energica, con una linea melodica pensata per arrivare dritta all’ascoltatore.”
Anche la produzione segue questa direzione. Le influenze UK garage, i sintetizzatori elettronici e alcuni elementi stutter house sostengono un testo emotivo senza appesantirlo, creando un equilibrio tra introspezione e immediatezza pop.
Il testo di Temporale
Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.
Se ti guardo gli occhi vedo dentro il mare
ora sento dentro al petto un temporale
Non dirmi che non vuoi, vuoi, vuoi
ricordati di noi, noi, noi
ricordati di quelle notti svegli sulle scale
uh la la la
Sono in spiaggia ma senza di te non è uguale
Sono sotto le stelle a pensare
Che mi sembra tutto fuori posto
Dai tramonti all’alba,
dalla sabbia al mare
Non mi sento bene,
so che tu nemmeno
Dimmi che cosa dovremmo fare
Ritornare insieme o spazzare quello che è stato
Come fa un temporale
Non dirmi che non vuoi
Stare con me se poi
Pensi soltanto a noi
No, no, volevi il principe azzurro
E ti è arrivato un cowboy
Oh no
Arrivo sul mio cavallo
scendi che ti porto fuori stasera
E se il tuo mondo è grigio,
lo dipingo a colori
Se ti guardo gli occhi vedo il mare,
ora sento dentro il petto un temporale
Non dirmi che non vuoi, vuoi, vuoi
ricordati di noi, noi, noi
ricordati di quelle notti svegli sulle scale
uh la la
Sono ancora un problema
ma non sono più il tuo
lascio la luce accesa
così forse mi illudo
che entro in casa e ci sia ancora
parlo ancora di noi
come se ancora davvero importasse a qualcuno di me
ora ho capito mi spiace che non è più puro di te
e per l’odio che provi per gli anni che ho mandato in fumo
ma se, ma se, ma se ti guardo proprio ora
Se ti guardo gli occhi vedo il mare,
ora sento dentro un temporale
Non dirmi che non vuoi, vuoi, vuoi
ricordati di noi, noi, noi
ricordati di quelle notti svegli
sulle scale
uh uh uh
uh uh uh
Nel testo, VTR, Mida e LILCR affrontano il tema della distanza da prospettive differenti, mantenendo al centro la sensazione di vuoto lasciata da una persona importante. La produzione, invece, spinge il racconto verso una dimensione più dinamica, accentuando il contrasto tra fragilità emotiva ed energia sonora.
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