Testo e significato di Temporale, il nuovo singolo di VTR feat. LILCR e Mida, in uscita il 26 giugno 2026 per Columbia Records / Sony Music Italy.

Per il producer e artista campano si tratta di una collaborazione che riunisce tre nomi della nuova scena pop e urban italiana. Il brano nasce da un episodio personale vissuto da VTR e prende forma attorno al tema della distanza e della mancanza, trasformati però in un racconto sostenuto da sonorità elettroniche e ritmiche vicine alla UK garage.

Accanto a lui trovano spazio il contributo melodico di Mida e una strofa di LILCR, che aggiunge una componente più rap a un brano costruito sul contrasto tra nostalgia ed energia.

Al centro di Temporale c’è la reazione a un distacco. Il brano nasce infatti dalla partenza di una persona importante per VTR, un evento che l’artista ha trasformato in musica durante le lunghe sessioni in studio che hanno accompagnato quel periodo.

Il titolo richiama una condizione emotiva intensa e improvvisa. Come un temporale, il cambiamento arriva senza preavviso e modifica gli equilibri. Nel brano convivono quindi due elementi apparentemente opposti: da una parte la malinconia legata all’assenza, dall’altra una spinta ritmica che evita di trasformare il racconto in una semplice ballad nostalgica.

“Quel distacco ha lasciato un vuoto che ho trasformato in musica, passando le mie serate in studio. Il brano ha avuto fin da subito una forte componente nostalgica ma allo stesso tempo energica, con una linea melodica pensata per arrivare dritta all’ascoltatore.”

Anche la produzione segue questa direzione. Le influenze UK garage, i sintetizzatori elettronici e alcuni elementi stutter house sostengono un testo emotivo senza appesantirlo, creando un equilibrio tra introspezione e immediatezza pop.

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Se ti guardo gli occhi vedo dentro il mare

ora sento dentro al petto un temporale

Non dirmi che non vuoi, vuoi, vuoi

ricordati di noi, noi, noi

ricordati di quelle notti svegli sulle scale

uh la la la

Sono in spiaggia ma senza di te non è uguale

Sono sotto le stelle a pensare

Che mi sembra tutto fuori posto

Dai tramonti all’alba,

dalla sabbia al mare

Non mi sento bene,

so che tu nemmeno

Dimmi che cosa dovremmo fare

Ritornare insieme o spazzare quello che è stato

Come fa un temporale

Non dirmi che non vuoi

Stare con me se poi

Pensi soltanto a noi

No, no, volevi il principe azzurro

E ti è arrivato un cowboy

Oh no

Arrivo sul mio cavallo

scendi che ti porto fuori stasera

E se il tuo mondo è grigio,

lo dipingo a colori

Se ti guardo gli occhi vedo il mare,

ora sento dentro il petto un temporale

Non dirmi che non vuoi, vuoi, vuoi

ricordati di noi, noi, noi

ricordati di quelle notti svegli sulle scale

uh la la

Sono ancora un problema

ma non sono più il tuo

lascio la luce accesa

così forse mi illudo

che entro in casa e ci sia ancora

parlo ancora di noi

come se ancora davvero importasse a qualcuno di me

ora ho capito mi spiace che non è più puro di te

e per l’odio che provi per gli anni che ho mandato in fumo

ma se, ma se, ma se ti guardo proprio ora

Se ti guardo gli occhi vedo il mare,

ora sento dentro un temporale

Non dirmi che non vuoi, vuoi, vuoi

ricordati di noi, noi, noi

ricordati di quelle notti svegli

sulle scale

uh uh uh

uh uh uh