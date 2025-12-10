10 Dicembre 2025
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
10 Dicembre 2025

Sarah Toscano annuncia il Met Gala Tour 2026: nuove date dopo un anno di soddisfazioni

Un tour che segna il ritorno live di Sarah nei club

Tour di All Music Italia
Sarah Toscano annuncia il Met Gala Tour 2026
Condividi su:

Sarah Toscano annuncia il Met Gala Tour 2026.

Dopo un 2025 chiuso con due sold out – Roma e Milano – Sarah Toscano è pronta a tornare sul palco e annuncia il Met Gala Tour 2026, una tournée prodotta da Vivo Concerti che partirà a maggio e che attraverserà alcune tra le città più vive della scena live italiana.

Nel 2025 Sarah ha debuttato in gara al Festival di Sanremo con Amarcord. In seguito, anticipato da Taki e Semplicemente, è stato lanciato lo scorso ottobre il primo album della cantante, Met Gala (qui la nostra recensione) da cui al momento è in rotazione il brano Maledetto ti amo.

A seguire le prime date annunciate del tour 2026 di Sarah Toscano.

Met Gala Tour 2026 – Le date

  • Sabato 9 maggio 2026 – Molfetta (BA) @ Eremo Club – Data zero
  • Domenica 10 maggio 2026 – Napoli @ Duel Club
  • Giovedì 14 maggio 2026 – Torino @ Hiroshima Mon Amour
  • Venerdì 15 maggio 2026 – Firenze @ Viper Theatre
  • Domenica 17 maggio 2026 – Roma @ Largo Venue
  • Venerdì 22 maggio 2026 – Padova @ Hall
  • Sabato 23 maggio 2026 – Milano @ Magazzini Generali

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Artisti che passano da X Factor ad Amici nel nuovo editoriale All Music Italia 1

Da X Factor ad Amici: la migrazione degli artisti e cosa racconta davvero della discografia italiana
Amici 25 pagelle undicesima puntata 7 dicembre 2

Amici 2025, le pagelle dell'undicesima puntata: il debutto da "Golden Buzz" di Lorenzo Salvetti
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sanremo Giovani 2025, come funziona la semifinale a 11 concorrenti 4

Sanremo Giovani 2025, una semifinale inedita con 11 concorrenti e una sfida a tre
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 6

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 7

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
EroCaddeo presenta il nuovo cd scrivimi quando arrivi (punto) 8

EroCaddeo pubblica “scrivimi quando arrivi (punto)”: il nuovo cd autografato in uscita il 9 gennaio 2026
Paola Iezzi sul palco: anteprima del live show IEZZ WE CAN!!! in debutto a Milano nel 2026 9

Paola Iezzi: IEZZ WE CAN!!!, a Milano il nuovo show nel 2026. Dettagli e biglietti
Audizioni di Area Sanremo 2025 al Palafiori 10

Area Sanremo 2025 chi è Commissione musicale che selezionerà i ragazzi e quando scopriremo i vincitori

Cerca su A.M.I.