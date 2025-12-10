Sarah Toscano annuncia il Met Gala Tour 2026: nuove date dopo un anno di soddisfazioni

Sarah Toscano annuncia il Met Gala Tour 2026.

Dopo un 2025 chiuso con due sold out – Roma e Milano – Sarah Toscano è pronta a tornare sul palco e annuncia il Met Gala Tour 2026, una tournée prodotta da Vivo Concerti che partirà a maggio e che attraverserà alcune tra le città più vive della scena live italiana.

Nel 2025 Sarah ha debuttato in gara al Festival di Sanremo con Amarcord. In seguito, anticipato da Taki e Semplicemente, è stato lanciato lo scorso ottobre il primo album della cantante, Met Gala (qui la nostra recensione) da cui al momento è in rotazione il brano Maledetto ti amo.

A seguire le prime date annunciate del tour 2026 di Sarah Toscano.

Met Gala Tour 2026 – Le date

Sabato 9 maggio 2026 – Molfetta (BA) @ Eremo Club – Data zero

Domenica 10 maggio 2026 – Napoli @ Duel Club

Giovedì 14 maggio 2026 – Torino @ Hiroshima Mon Amour

Venerdì 15 maggio 2026 – Firenze @ Viper Theatre

Domenica 17 maggio 2026 – Roma @ Largo Venue

Venerdì 22 maggio 2026 – Padova @ Hall

Sabato 23 maggio 2026 – Milano @ Magazzini Generali

