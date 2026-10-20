Joule torna con “Canzoni Tristi”, il nuovo singolo prodotto da Miror B, disponibile da venerdì 23 ottobre in digitale per Columbia Records/Sony Music Italy e in radio dal 30 ottobre. Il brano parte dalla fine di una relazione per raccontare le contraddizioni di chi cerca di costruirsi un futuro, tra ambizioni, lavoro e rapporti personali che rischiano di restare indietro.

Il nuovo singolo prosegue il percorso iniziato con “Prima di Via Imperia”, il primo EP pubblicato dall’artista nel 2026. Al centro ci sono ancora Milano, la vita quotidiana e il tentativo di trovare il proprio posto nella musica, ma questa volta lo sguardo si concentra soprattutto su ciò che si perde mentre si prova ad arrivare.

“Canzoni Tristi”, Joule tra amore, ambizioni e vita a Milano

In “Canzoni Tristi”, la fine di un amore si intreccia con la corsa verso il successo. I soldi, il lavoro e i sogni da realizzare diventano parte di una quotidianità in cui trovare il tempo per le persone care sembra sempre più difficile.

La scrittura di Joule è diretta e malinconica, costruita attraverso immagini della vita di tutti i giorni e riferimenti artistici. Il racconto non si ferma alla delusione sentimentale: guarda anche a una generazione che vuole conquistarsi spazio, ma finisce per interrogarsi sul prezzo delle proprie ambizioni.

La produzione di Miror B accompagna il testo con sonorità urban dal respiro pop. Il risultato è un contrasto tra le parole nostalgiche e una base più dinamica, che evita di appesantire il racconto.

Il brano si rivolge a chi ha visto allontanarsi una persona importante senza riuscire a fermare quello che stava succedendo. Il successo e i traguardi raggiunti non cancellano le assenze: alcune relazioni finiscono, ma continuano a occupare uno spazio nei ricordi.

Da “Prima di Via Imperia” a “Canzoni Tristi”: il percorso di Joule

Il nuovo singolo si inserisce nella linea narrativa già sviluppata con “Prima di Via Imperia”, EP che nel 2026 ha segnato una tappa importante nel percorso dell’artista. Joule mescola linguaggio rap e sonorità pop, partendo da esperienze personali e dalla vita urbana.

Via Imperia è il luogo di Milano in cui vive con i suoi amici e rappresenta molto più di una casa condivisa. È un punto di partenza, uno spazio di appartenenza e una parte dell’immaginario da cui nascono le sue canzoni.

Dopo l’EP, Joule ha pubblicato i singoli “Nasciamo qua” e “Stelle in Periferia”. Con “Canzoni Tristi” continua a raccontare la propria generazione senza separare le ambizioni professionali dalla dimensione privata.

Il testo completo di “Canzoni Tristi” di Joule sarà aggiunto a questo articolo dopo l’uscita ufficiale del singolo, prevista per venerdì 23 ottobre.

Chi è Joule, il rapper torinese classe 2001

Joule, all’anagrafe Giuliano Vigani, nasce a Torino nel 2001. Si avvicina alla musica a 12 anni, iniziando a studiare pianoforte, mentre a 18 comincia a scrivere i primi testi.

Dopo il trasferimento a Milano, affianca alla scrittura dei propri brani il lavoro autoriale su altri progetti. Nel 2025 firma con Sony Music Italy e pubblica “Appena un po’”, il singolo con cui si presenta al pubblico.

Nel 2026 arriva il primo EP, “Prima di Via Imperia”, seguito da “Nasciamo qua” e “Stelle in Periferia”. Il nuovo singolo prosegue questo percorso con una storia personale che si allarga fino a toccare un tema più ampio: la difficoltà di tenere insieme ciò che si desidera diventare e le persone che fanno parte della propria vita.