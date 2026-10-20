Derealizzare, il nuovo singolo di Kora pubblicato da Nuova Storia e distribuito da Ada Music Italy, esce venerdì 23 ottobre. Lo stesso giorno l’artista presenterà il pezzo dal vivo durante la serata Comete al Salone14 at YellowSquare di Milano.

Dopo l’eliminazione dalle Last Call di X Factor 2026, dove faceva parte della squadra di Irama, Kora torna con un brano autobiografico per dare voce alla solitudine.

Kora, il significato di Derealizzare

Derealizzare nasce durante un sabato sera passato a casa, dove la notte diventa l’occasione per confrontarsi con il senso di isolamento verso gli altri e verso se stessa. Per proteggersi dal dolore, Kora si allontana persino dall’affetto delle persone a lei più vicine.

Il brano traduce questo stato d’animo attraverso immagini semplici. La frase del ritornello “metto due sedie di plastica fuori dall’hotel” ricorda le vacanze estive con la famiglia, durante le quali Kora si isolava senza sapere il motivo. Quel gesto diventa un simbolo di distanza interiore.

“Ho trascorso la notte in bianco per scrivere e registrare questa canzone a casa. Ricordo ancora il momento in cui l’ho riascoltata per la prima volta: avevo gli occhi lucidi e, lo ammetto, mi sono lasciata andare a qualche scatto di euforia. Ero riuscita a raccontarmi con una sincerità e un’autenticità che raramente avevo raggiunto prima. Parlare apertamente di ciò che stavo vivendo è stata la prima, vera medicina contro la derealizzazione.”, spiega Kora.

Kora e l’eliminazione dalle Last Call di X Factor 2026

Kora, classe 2005, prima del talent ha pubblicato nel 2025 Phantom, Voci e Cellophane, e nel 2026 Silhouette, scritta con Kevin Pappano.

A X Factor 2026 conquista 4 sì alle Audizioni con Prima che di Nayt. Ai Bootcamp, con Liability di Lorde, ottiene una standing ovation e l’X Pass di Irama, che la manda direttamente alle Last Call.

Alle Last Call Kora canta 8 Miliardi di Persone di Frah Quintale, ma Irama sceglie di non portarla ai Live Show, che partono giovedì 22 ottobre, e di mantenere sulla sedia i concorrenti scelti in precedenza: Danny Anania, Le Distanze e Patrizia Napolano.