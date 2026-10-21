Martedì 20 ottobre Cesare Cremonini ha presentato dal vivo, a Londra, il suo nuovo disco in uscita il 23 ottobre, AMATEUR. Uno show di un’ora all’O2 Shepherd’s Bush Empire in cui ha eseguito le undici tracce dell’album con ospiti i tre featuring del disco: Salmo, Fabri Fibra e Malika Ayane.

Un live travolgente davanti a un pubblico di circa 2.000 persone che ha messo in luce ancora una volta tutte le caratteristiche che hanno reso Cremonini uno dei più grandi cantautori italiani di questo millennio, musicista, performer e anima inquieta sempre alla ricerca di nuovi stimoli.

In scaletta anche due cover: Walk on the Wild Side di Lou Reed e, in chiusura, Stand by Me di Ben E. King. Il live anticipa l’uscita di AMATEUR e l’AMATOUR nei palasport italiani dal 24 novembre.

Con Cremonini ha suonato una formazione internazionale: Donny McCaslin al sax e Zach Danziger alla batteria, insieme a Tim Lefebvre, Malcolm Catto, Paul Stacey e Jeremy Stacey, oltre a chitarre, pianoforte, tastiere e a una sezione di sei fiati.

La scaletta del concerto di Cremonini a Londra

Prima parte

Amateur con Salmo Paparazzi con Fabri Fibra Cavalli da corsa Non lo diciamo a nessuno Il giardino di sassofoni Perché ti conosco

Seconda parte, dopo l’intervallo di 15 minuti

Mega Linz Cose molto piccole con Malika Ayane Walk on the Wild Side (Lou Reed) Disturbo mentale con SIG Solo e solamente Athena

Bis

Stand by Me (Ben E. King)

A chiudere il concerto c’è la presentazione della band.

L’O2 Shepherd’s Bush Empire, il teatro scelto da Cremonini

Lo Shepherd’s Bush Empire apre nel 1903 come teatro di varietà. Nel 1953 viene trasformato dalla BBC in uno studio televisivo e torna alla musica live nel 1994.

Negli anni sul suo palco sono passati, tra gli altri, David Bowie, Prince, Bob Dylan, The Rolling Stones, Oasis, Amy Winehouse e Adele. È qui che Cremonini ha scelto di presentare dal vivo AMATEUR, nella stessa città in cui il disco è stato registrato.