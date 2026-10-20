Testo e significato di Nascondino, il nuovo singolo di Naska, in uscita venerdì 23 ottobre 2026 per Columbia Records / Sony Music Italy. Il brano segna l’ingresso del cantautore nel roster dell’etichetta e anticipa una nuova fase della sua carriera, che proseguirà dal vivo con il Naska Club Tour 2027.

Con Nascondino, Naska mette temporaneamente da parte la componente più irriverente del suo repertorio per concentrarsi su una ballad rock che affronta il rapporto con il passato e le trasformazioni legate alla crescita.

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Il singolo è scritto da Diego Caterbetti, vero nome di Naska, insieme ad Antonio Cirigliano. La produzione è firmata da Luca Faraone, Antonio Cirigliano e Danusk.

Naska – Nascondino : il significato del brano

Al centro di Nascondino c’è la sensazione di aver perso qualcosa di sé durante il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Naska si confronta con i ricordi e con la difficoltà di riconoscersi nella persona che è diventato.

Il titolo richiama il gioco infantile del nascondino e si collega alla ricerca di quella parte di sé rimasta indietro crescendo. Non si tratta soltanto di nostalgia per il passato, ma del tentativo di ritrovare un’identità che il tempo e le esperienze hanno modificato.

La ballad rock porta in primo piano il lato più introspettivo dell’artista. Se in altri brani Naska ha raccontato relazioni, eccessi e contraddizioni attraverso l’energia del pop-punk, qui il conflitto riguarda soprattutto il rapporto con sé stesso.

Nascondino affronta così una domanda legata alla crescita: quanto della persona che eravamo continua a esistere in quella che siamo diventati?

Il testo di Nascondino

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Nascondino” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 23 ottobre 2026, giorno di uscita del singolo.

Naska, da Nascondino al Club Tour 2027

Il nuovo singolo arriva dopo un periodo in cui Naska ha sperimentato diverse formule dal vivo. Dal concerto The Freak Show all’Unipol Forum di Assago, davanti a 11.000 persone, è passato all’Unplugged Tour nei teatri, per poi tornare sui palchi dei festival con The Freak Summer Show.

Il prossimo appuntamento è il Naska Club Tour 2027, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Il calendario comprende otto concerti dal 2 al 19 aprile, con tappe a Venaria Reale, Padova, Milano, Napoli, Molfetta, Roma, Firenze e Bologna.

Per il calendario completo e le informazioni sui biglietti è possibile consultare il nostro articolo dedicato al Naska Club Tour 2027.

Prima della partenza del tour, il 30 ottobre alle 15:30, Naska sarà inoltre al Lucca Comics & Games per un firmacopie di Nascondino presso il Palazzo delle Dediche. Per partecipare è previsto l’acquisto del bundle vinile 12″ e T-shirt presso il Sony Music Store di via Vittorio Veneto 7, a Lucca.

Informazioni e crediti di Nascondino

Crediti del brano ▸ Titolo · Nascondino

· Nascondino ▸ Artista · Naska

· Naska ▸ Produzione · Luca Faraone, Antonio Cirigliano, Danusk

· Luca Faraone, Antonio Cirigliano, Danusk ▸ Autori · Diego Caterbetti, Antonio Cirigliano

· Diego Caterbetti, Antonio Cirigliano ▸ Etichetta · Columbia Records / Sony Music Italy

· Columbia Records / Sony Music Italy ▸ Data di uscita · 23 ottobre 2026