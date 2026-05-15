15 Maggio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
15 Maggio 2026

Artie 5ive apre la strada a “Vittoria” con il nuovo singolo “Swag Music”

Il brano apre il nuovo progetto del rapper milanese, annunciato dopo il successo di LA BELLAVITA.

News di All Music Italia
Artie 5ive nel nuovo singolo Swag Music, primo estratto dall’album Vittoria
Condividi su:

Artie 5ive pubblica Swag Music, il nuovo singolo fuori dal 15 maggio 2026 per Trenches Records Ent. e Warner Music Italy. Il brano è il primo estratto da Vittoria, il nuovo album annunciato nei giorni scorsi e previsto entro un anno.

Il singolo arriva dopo l’annuncio del nuovo progetto discografico e conferma l’apertura di una nuova fase per il rapper milanese, reduce dal percorso di LA BELLAVITA e da una serie di certificazioni che ne hanno consolidato il peso nella scena urban italiana.

Artie 5ive, Swag Music è il primo estratto da Vittoria

Swag Music mette subito a fuoco il mood del nuovo corso di Artie 5ive: un brano diretto, costruito su synth tesi e su un flow che resta centrale nella scrittura e nell’identità dell’artista.

Il pezzo lavora su un’attitudine essenziale, con una produzione compatta e un linguaggio che resta dentro il perimetro riconoscibile del rapper, senza perdere immediatezza.

Vittoria, annunciato lo scorso 5 maggio, arriverà entro maggio 2027 e proseguirà idealmente il percorso iniziato con Aspettando la Bella Vita e continuato con LA BELLAVITA.

Il video ufficiale di Swag Music

Insieme al singolo è online anche il video ufficiale di Swag Music, che accompagna visivamente il primo tassello del nuovo album.

LA BELLAVITA certificato triplo platino

L’uscita di Swag Music arriva all’indomani della certificazione triplo platino di LA BELLAVITA, album che aveva debuttato al numero 3 della classifica mondiale di esordio e che ha superato i 333 milioni di stream complessivi.

Il disco è rimasto stabilmente ai vertici della classifica ufficiale anche grazie a brani come Pietà, certificato oro, Intro (LA BELLAVITA), FW/SS25 (Freestyle), Sogno Americano e Davverodavvero, ancora presente nella top 10 di Spotify e tra i suoni più utilizzati su TikTok.

I numeri di Artie 5ive verso Vittoria

Con Swag Music, Artie 5ive entra nel nuovo progetto dopo una fase di forte esposizione e risultati importanti. Ad oggi il rapper conta 15 dischi di platino e 20 dischi d’oro.

Tra i passaggi più rilevanti degli ultimi anni ci sono anche 64 Barre in Faccia, tra i pochi brani della serie Red Bull 64 Bars ad aver ottenuto la certificazione oro, e la nomina da parte di GQ tra i Men of the Year 2025.

Il titolo del nuovo album, Vittoria, chiude almeno idealmente una traiettoria iniziata con Aspettando la Bella Vita e passata poi da LA BELLAVITA: tre tappe che raccontano attesa, conquista e nuovo posizionamento.

All Music Italia

Articoli più letti

BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 1

BLANCO live 2026: Innamorato entra nella scaletta del tour a Milano
I Pinguini Tattici Nucleari in foto promozionale del nuovo singolo Sorry Scusa Lo Siento, sei membri della band ritratti dall'alto su sfondo chiaro 2

Pinguini Tattici Nucleari, "Sorry Scusa Lo Siento" è il nuovo singolo dal 15 maggio: una favola gotica estiva
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 3

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
Il palco dell’Eurovision Song Contest 2026 alla Wiener Stadthalle di Vienna 4

Eurovision 2026, prima semifinale: qualificate ed eliminate. San Marino fuori dalla finale
Collage di foto di Pierdavide Carone e Martina Attili 5

Pierdavide Carone e Martina Attili si sposano: la proposta a sorpresa (video)
Bresh in una foto promozionale legata al singolo Da Dio pubblicato nel 2026 6

Bresh torna con “Da Dio”, un singolo sul caos e sulla perdita di controllo
Tiziano Ferro con Lazza, Irama e Pinguini Tattici Nucleari protagonisti del Radio Date del 15 maggio 2026 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 20 del 2026
Sal Da Vinci, Satoshi, Linda Lampenius e Pete Parkkonen, Akylas sul palco della prima semifinale dell’Eurovision 2026 8

Eurovision 2026, pagelle prima semifinale: sugli scudi la Grecia (8.5), deludente la Georgia (4)
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Eurovision 2026 Logo. Annunciata la scaletta 10

Eurovision 2026 quote bookmaker dopo le prove: Sal Da Vinci sale al 2° posto, la Grecia crolla

Cerca su A.M.I.