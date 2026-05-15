Artie 5ive pubblica Swag Music, il nuovo singolo fuori dal 15 maggio 2026 per Trenches Records Ent. e Warner Music Italy. Il brano è il primo estratto da Vittoria, il nuovo album annunciato nei giorni scorsi e previsto entro un anno.

Il singolo arriva dopo l’annuncio del nuovo progetto discografico e conferma l’apertura di una nuova fase per il rapper milanese, reduce dal percorso di LA BELLAVITA e da una serie di certificazioni che ne hanno consolidato il peso nella scena urban italiana.

Artie 5ive, Swag Music è il primo estratto da Vittoria

Swag Music mette subito a fuoco il mood del nuovo corso di Artie 5ive: un brano diretto, costruito su synth tesi e su un flow che resta centrale nella scrittura e nell’identità dell’artista.

Il pezzo lavora su un’attitudine essenziale, con una produzione compatta e un linguaggio che resta dentro il perimetro riconoscibile del rapper, senza perdere immediatezza.

Vittoria, annunciato lo scorso 5 maggio, arriverà entro maggio 2027 e proseguirà idealmente il percorso iniziato con Aspettando la Bella Vita e continuato con LA BELLAVITA.

Il video ufficiale di Swag Music

Insieme al singolo è online anche il video ufficiale di Swag Music, che accompagna visivamente il primo tassello del nuovo album.

LA BELLAVITA certificato triplo platino

L’uscita di Swag Music arriva all’indomani della certificazione triplo platino di LA BELLAVITA, album che aveva debuttato al numero 3 della classifica mondiale di esordio e che ha superato i 333 milioni di stream complessivi.

Il disco è rimasto stabilmente ai vertici della classifica ufficiale anche grazie a brani come Pietà, certificato oro, Intro (LA BELLAVITA), FW/SS25 (Freestyle), Sogno Americano e Davverodavvero, ancora presente nella top 10 di Spotify e tra i suoni più utilizzati su TikTok.

I numeri di Artie 5ive verso Vittoria

Con Swag Music, Artie 5ive entra nel nuovo progetto dopo una fase di forte esposizione e risultati importanti. Ad oggi il rapper conta 15 dischi di platino e 20 dischi d’oro.

Tra i passaggi più rilevanti degli ultimi anni ci sono anche 64 Barre in Faccia, tra i pochi brani della serie Red Bull 64 Bars ad aver ottenuto la certificazione oro, e la nomina da parte di GQ tra i Men of the Year 2025.

Il titolo del nuovo album, Vittoria, chiude almeno idealmente una traiettoria iniziata con Aspettando la Bella Vita e passata poi da LA BELLAVITA: tre tappe che raccontano attesa, conquista e nuovo posizionamento.