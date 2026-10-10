LDA e Aka 7even, l’Ultimo Ballo passa dalle piazze ai club
Dopo il Summer Tour, LDA e Aka 7even tornano insieme per tre concerti indoor a Napoli, Milano e Roma.
di Oriana Meo (Caporedattore) · (ultimo aggiornamento il )
LDA e Aka 7even tornano insieme nei club con l’Ultimo Ballo Tour – Live Indoor: tre concerti tra Napoli, Milano e Roma in programma dal 20 al 24 novembre 2026. La nuova fase live arriva dopo il lungo tour estivo e prosegue il percorso condiviso iniziato al Festival di Sanremo con Poesie Clandestine.
Nei tre appuntamenti i due artisti alterneranno i brani dei rispettivi repertori alle canzoni dell’album Poesie Clandestine, pubblicato dopo la partecipazione a Sanremo 2026. La scaletta definitiva dei concerti indoor non è ancora disponibile: più sotto riportiamo come riferimento quella eseguita durante il tour estivo.
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LDA e Aka 7even concerti 2026: le date dell’Ultimo Ballo Tour
L’Ultimo Ballo Tour – Live Indoor partirà il 20 novembre dalla Casa della Musica Federico I di Napoli. Seguiranno i concerti ai Magazzini Generali di Milano e all’Atlantico di Roma. I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.
|Data
|Città
|Biglietti
|20 nov 2026
|Napoli
Casa della Musica Federico I
|Biglietti
|23 nov 2026
|Milano
Magazzini Generali
|Biglietti
|24 nov 2026
|Roma
Atlantico
|Biglietti
La scaletta di LDA e Aka 7even: il riferimento dal tour estivo
La scaletta dell’Ultimo Ballo Tour – Live Indoor non è ancora disponibile. Come riferimento riportiamo quella eseguita da LDA e Aka 7even il 18 giugno 2026 ad Afragola durante il Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026.
Il concerto estivo comprendeva 25 brani, alternando i pezzi condivisi ai rispettivi repertori, con un medley di canzoni napoletane e due cover degli Hal Quartièr. La struttura dello show nei club potrebbe quindi essere diversa.
|#
|Brano
|1
|Maledetta voglia di te
|2
|Ultimo ballo
|3
|Perfetta così
Aka 7even
|4
|Stupide parole
|5
|Shalla
LDA
|6
|La fine del mondo
|7
|Andamento lento
|8
|Attimo eterno
|9
|Bandana
LDA
|10
|Nun è over
|11
|Non piove più
Aka 7even
|12
|Medley canzoni napoletane
LDA
|13
|Febbre del sabato sera
Cover degli Hal Quartièr
|14
|Mi sono innamorato di te
Cover degli Hal Quartièr con LDA
|15
|Mi ricordi lei
|16
|Ragione e follia
|17
|Toca
Aka 7even
|18
|Se poi domani
LDA
|19
|Santa
|20
|Non so dire addio
|21
|Loca
Aka 7even
|22
|Tremi
LDA
|23
|Quello che fa male
LDA
|24
|Mi manchi
Aka 7even
|25
|Poesie clandestine
Dal Summer Tour all’Ultimo Ballo Tour – Live Indoor
La nuova leg arriva dopo il Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026, partito ad aprile e concluso il 23 settembre a Montalbano Jonico. Il calendario aveva portato LDA e Aka 7even nelle piazze italiane per tutta l’estate, con una tappa anche a Malta.
Il passaggio ai club riduce il calendario a tre appuntamenti e porta il progetto in spazi differenti rispetto alle date estive. Il repertorio annunciato resta costruito sull’alternanza tra le carriere soliste dei due artisti e i brani realizzati insieme.
LDA e Aka 7even, da Sanremo a Poesie Clandestine
Il percorso condiviso di LDA e Aka 7even è arrivato sul palco del Festival di Sanremo 2026 con Poesie Clandestine, successivamente certificato Oro.
Il 6 marzo è uscito l’album omonimo, composto da dieci brani. Dopo il tour estivo, l’Ultimo Ballo Tour – Live Indoor rappresenta la nuova fase dal vivo del progetto, con Napoli, Milano e Roma come uniche tre date annunciate.
Foto: HELP – PR & MEDIA RELATIONS
Quanto AMI LDA?
In AMI Charts questa settimana è al numero 10.