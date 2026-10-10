LDA e Aka 7even tornano insieme nei club con l’Ultimo Ballo Tour – Live Indoor: tre concerti tra Napoli, Milano e Roma in programma dal 20 al 24 novembre 2026. La nuova fase live arriva dopo il lungo tour estivo e prosegue il percorso condiviso iniziato al Festival di Sanremo con Poesie Clandestine.

Nei tre appuntamenti i due artisti alterneranno i brani dei rispettivi repertori alle canzoni dell’album Poesie Clandestine, pubblicato dopo la partecipazione a Sanremo 2026. La scaletta definitiva dei concerti indoor non è ancora disponibile: più sotto riportiamo come riferimento quella eseguita durante il tour estivo.

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LDA e Aka 7even concerti 2026: le date dell’Ultimo Ballo Tour

L’Ultimo Ballo Tour – Live Indoor partirà il 20 novembre dalla Casa della Musica Federico I di Napoli. Seguiranno i concerti ai Magazzini Generali di Milano e all’Atlantico di Roma. I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

LDA & Aka 7even · Ultimo Ballo Tour – Live Indoor 2026 Data Città Biglietti 20 nov 2026 Napoli

Casa della Musica Federico I Biglietti 23 nov 2026 Milano

Magazzini Generali Biglietti 24 nov 2026 Roma

Atlantico Biglietti All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

La scaletta di LDA e Aka 7even: il riferimento dal tour estivo

La scaletta dell’Ultimo Ballo Tour – Live Indoor non è ancora disponibile. Come riferimento riportiamo quella eseguita da LDA e Aka 7even il 18 giugno 2026 ad Afragola durante il Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026.

Il concerto estivo comprendeva 25 brani, alternando i pezzi condivisi ai rispettivi repertori, con un medley di canzoni napoletane e due cover degli Hal Quartièr. La struttura dello show nei club potrebbe quindi essere diversa.

LDA & Aka 7even · La scaletta del Summer Tour 2026 # Brano 1 Maledetta voglia di te 2 Ultimo ballo 3 Perfetta così

Aka 7even 4 Stupide parole 5 Shalla

LDA 6 La fine del mondo 7 Andamento lento 8 Attimo eterno 9 Bandana

LDA 10 Nun è over 11 Non piove più

Aka 7even 12 Medley canzoni napoletane

LDA 13 Febbre del sabato sera

Cover degli Hal Quartièr 14 Mi sono innamorato di te

Cover degli Hal Quartièr con LDA 15 Mi ricordi lei 16 Ragione e follia 17 Toca

Aka 7even 18 Se poi domani

LDA 19 Santa 20 Non so dire addio 21 Loca

Aka 7even 22 Tremi

LDA 23 Quello che fa male

LDA 24 Mi manchi

Aka 7even 25 Poesie clandestine

Dal Summer Tour all’Ultimo Ballo Tour – Live Indoor

La nuova leg arriva dopo il Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026, partito ad aprile e concluso il 23 settembre a Montalbano Jonico. Il calendario aveva portato LDA e Aka 7even nelle piazze italiane per tutta l’estate, con una tappa anche a Malta.

Il passaggio ai club riduce il calendario a tre appuntamenti e porta il progetto in spazi differenti rispetto alle date estive. Il repertorio annunciato resta costruito sull’alternanza tra le carriere soliste dei due artisti e i brani realizzati insieme.

LDA e Aka 7even, da Sanremo a Poesie Clandestine

Il percorso condiviso di LDA e Aka 7even è arrivato sul palco del Festival di Sanremo 2026 con Poesie Clandestine, successivamente certificato Oro.

Il 6 marzo è uscito l’album omonimo, composto da dieci brani. Dopo il tour estivo, l’Ultimo Ballo Tour – Live Indoor rappresenta la nuova fase dal vivo del progetto, con Napoli, Milano e Roma come uniche tre date annunciate.

Foto: HELP – PR & MEDIA RELATIONS