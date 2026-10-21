Cristina Donà torna in concerto con L’arte di scomparire Tour, dieci date nei teatri italiani tra dicembre 2026 e marzo 2027. La tournée partirà l’11 dicembre da Genova, a due settimane dall’uscita del nuovo album di inediti, prevista per il 27 novembre.

Il tour, organizzato da Ponderosa Music & Art, porterà sul palco le canzoni del nuovo disco insieme a brani del repertorio della cantautrice. Ad accompagnarla saranno Saverio Lanza, polistrumentista, produttore e coautore dei suoi ultimi lavori, e il batterista e percussionista Tancredi Lo Cigno.

Il nuovo spettacolo è pensato per una formazione a tre, con arrangiamenti rinnovati e un’alternanza tra momenti più elettrici e passaggi essenziali.

Cristina Donà, L’arte di scomparire Tour: le date dei concerti 2026 e 2027

Il calendario comprende due concerti a dicembre, a Genova e Torino, prima della ripartenza a gennaio. A febbraio sono previste quattro tappe, comprese Milano e Roma, mentre la tournée proseguirà a marzo con Brescia e Cagliari.

Cristina Donà · L’arte di scomparire Tour 2026-2027 Data Città Biglietti 11 dic 2026 Genova

Teatro Modena Biglietti 13 dic 2026 Torino

Off Topic Biglietti 15 gen 2027 Cervignano del Friuli (UD)

Teatro Pasolini Biglietti 21 gen 2027 Scandiano (RE)

Teatro Boiardo Biglietti 11 feb 2027 Sant’Agata Bolognese (BO)

Teatro Bibiena Biglietti 12 feb 2027 Longiano (FC)

Teatro Petrella Biglietti 13 feb 2027 Milano

SpazioTeatro89 Biglietti 25 feb 2027 Roma

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Biglietti 5 mar 2027 Brescia

Teatro Borsoni Biglietti 18 mar 2027 Cagliari

Auditorium del Conservatorio Biglietti

L’arte di scomparire, il nuovo album di Cristina Donà

Il tour accompagna l’uscita di L’arte di scomparire, il nuovo album di inediti di Cristina Donà, disponibile dal 27 novembre 2026 per Futurecords, con distribuzione digitale Believe e fisica Audioglobe.

Il disco arriva a cinque anni da deSidera, pubblicato nel 2021, e prende spunto da una riflessione sulla continua esposizione di sé. Il titolo suggerisce la possibilità di sottrarsi alla necessità di apparire, scegliendo di fare un passo indietro.

Il nuovo lavoro segue un percorso discografico iniziato nel 1997 con Tregua e proseguito attraverso album come Nido, La quinta stagione e Così vicini.

La formazione del tour e la scaletta

Per L’arte di scomparire Tour, Cristina Donà sarà accompagnata da Saverio Lanza e Tancredi Lo Cigno.

La scaletta comprenderà brani del nuovo album e canzoni del repertorio precedente, riarrangiate per la formazione a tre.

L’ordine dei brani non è ancora stato comunicato. La scaletta effettiva potrà essere aggiornata dopo il concerto inaugurale dell’11 dicembre 2026 a Genova.

Foto: Antonia Di Bella

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