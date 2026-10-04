Cristina Donà pubblica il 13 ottobre Possibili superstiti, il nuovo singolo in uscita per Futurecords, con distribuzione Believe. Arriva a quasi cinque anni da deSidera, l’ultimo disco, e anticipa il nuovo album di inediti, previsto entro fine 2026.

Lo stesso 13 ottobre il brano debutta dal vivo nella serata finale del Premio Strega Poesia 2026, all’Acquario Romano di Roma, dove Donà è ospite musicale. L’evento va in diretta streaming su RaiPlay.

Il singolo è liberamente ispirato al film Un sapore di ruggine e ossa di Jacques Audiard, uscito nel 2012 con Marion Cotillard e Matthias Schoenaerts, a sua volta tratto dalla raccolta di racconti di Craig Davidson.

Donà racconta così il brano: “Un uomo e una donna si aggrappano l’uno all’altra per sopravvivere alla brutalità degli eventi. È la vita che li costringe a confrontarsi con improvvise catastrofi personali e repentine cadute a terra dove la polvere annebbia la vista e lascia in bocca un sapore aspro.”

“L’elemento acqua spesso li sommerge, in senso fisico o metaforico: una forza che può farli annegare o sollevarli. Il brano, cantato in punta di voce, descrive la sottile membrana che ci permette di vivere, l’esile filo che sostiene le nostre esistenze.”

Il testo è di Donà, la musica è sua e di Saverio Lanza, che ha prodotto e arrangiato il brano e suona basso, chitarra e piano. Lorenzo “Moka” Tommasini lo ha registrato con Lanza e lo ha mixato e masterizzato al Macinarino Recording Studio di Loro Ciuffenna.

Donà conclude: “Ogni tanto arriva una cantilena morbida, come le onde di un mare calmo, che apre la vista su un paesaggio fatto di piccoli gesti di resistenza quotidiana e volontà di tenace sopravvivenza”

Foto di Antonia Di Bella