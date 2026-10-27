Il nuovo album di inediti di Cristina Donà, L’arte di scomparire, esce il 27 novembre 2026 per Futurecords, con distribuzione digitale Believe e fisica Audioglobe. Arriva a cinque anni da deSidera ed è anticipato dal singolo Possibili superstiti, uscito il 13 ottobre 2026.

L’arte di scomparire esce il 27 novembre 2026 per Futurecords

Cristina Donà pubblica L’arte di scomparire a cinque anni da deSidera, il disco uscito il 3 dicembre 2021 per Fenix Music. L’album esce per Futurecords, etichetta di Milano, con distribuzione digitale Believe e distribuzione fisica Audioglobe.

In deSidera Donà ha scritto le musiche a quattro mani con Saverio Lanza, che ha curato anche gli arrangiamenti. Lanza, produttore e coautore degli ultimi lavori di Donà, firma con lei anche il primo singolo del nuovo album.

Il titolo propone il passo indietro contro l’ossessione di apparire

Il titolo L’arte di scomparire va in direzione opposta ai modelli dominanti, costruiti sulla necessità costante di mettersi in mostra e sull’ossessione per l’apparire. In questo quadro la scelta radicale diventa la sottrazione: spegnere i riflettori su di sé e fare un passo indietro.

Possibili superstiti, il primo singolo uscito il 13 ottobre 2026

Possibili superstiti è il primo singolo estratto dall’album. È uscito il 13 ottobre 2026 per Futurecords e Believe, e lo stesso giorno Donà lo ha presentato dal vivo per la prima volta nella serata finale del Premio Strega Poesia 2026.

Il brano è liberamente ispirato al film Un sapore di ruggine e ossa di Jacques Audiard, uscito nel 2012 con Marion Cotillard e Matthias Schoenaerts e tratto da una raccolta di racconti di Craig Davidson.

Il testo è di Donà, la musica è sua e di Lanza, che ha prodotto e arrangiato il brano e ha suonato basso, chitarra e piano. Lorenzo “Moka” Tommasini lo ha registrato con Lanza e lo ha mixato e masterizzato al Macinarino Recording Studio di Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo.

Il videoclip di Possibili superstiti è diretto da Marco Jeannin

Il videoclip ufficiale di Possibili superstiti è disponibile su YouTube dal 27 ottobre 2026, con regia, fotografia e montaggio di Marco Jeannin. Il video è stato girato a ottobre 2026 solo con luce naturale, con un’impostazione più vicina al piccolo cortometraggio che al videoclip classico.

L’arte di scomparire Tour: dieci date da Genova a Cagliari

L’arte di scomparire Tour parte l’11 dicembre 2026 dal Teatro del Ponente di Genova, con una seconda data il 13 dicembre all’Off Topic di Torino. Riprende il 15 gennaio 2027 a Cervignano del Friuli e il 21 gennaio a Scandiano, poi passa da Sant’Agata Bolognese l’11 febbraio e da Longiano il 12.

A Milano Donà suona il 13 febbraio allo SpazioTeatro89, a Roma il 25 febbraio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La tournée prosegue a Brescia il 5 marzo al Teatro Borsoni e si chiude a Cagliari il 18 marzo all’Auditorium del Conservatorio.

Sul palco Donà è con Lanza, polistrumentista, e con il batterista e percussionista Tancredi Lo Cigno. Lo spettacolo è rinnovato e mette insieme brani del repertorio e canzoni del nuovo disco. La tournée è organizzata da Ponderosa Music & Art.

L’arte di scomparire: scheda dell’album

Campo Dato Titolo L’arte di scomparire Artista Cristina Donà Etichetta Futurecords Distribuzione Digitale Believe, fisica Audioglobe Data di uscita 27 novembre 2026 Primo singolo Possibili superstiti (13 ottobre 2026) Videoclip Possibili superstiti, regia di Marco Jeannin (27 ottobre 2026) Tour L’arte di scomparire Tour, dall’11 dicembre 2026 al 18 marzo 2027

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Foto di Antonia Di Bella