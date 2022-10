Musicultura 2023: aperte le iscrizioni alla 34a edizione del concorso

Il concorso Musicultura, giunto alla sua 34a edizione, ha aperto le iscrizioni. Il bando per partecipare scade il 10 novembre 2022. Il premio per il vincitore assoluto è di 20 mila euro.

Dal 1990, ogni anno, Musicultura ricerca, promuove e premia talenti meritevoli, nonché potenziali nuovi protagonisti dell’arte popolare della canzone italiana. “Scrivi e canti le tue canzoni? Non ami vederle trattate come prodotti da scaffale? Cerchi un banco di prova qualificato? Se rispondi tre volte sì, esistono buone probabilità che Musicultura sia quello che cerchi“. Questo è il test che il direttore artistico Ezio Nannipieri propone all’attenzione di chi sta valutando di partecipare a Musicultura 2023.

Nel corso degli anni, il concorso ha segnalato all’attenzione nazionale artisti come Simone Cristicchi, Patrizia Laquidara, Pacifico, Giuseppe Anastasi, Fabio Ilacqua. Ed ancora: Mannarino, Renzo Rubino, Margherita Vicario, La Rappresentante di Lista, Mille, i Santi Francesi, per arrivare a Yosh Whale, vincitori dell’edizione 2022.

Musicultura 2023: nuovi membri del comitato artistico di garanzia

Per l’edizione 2023, Musicultura amplia i componenti del Comitato Artistico di Garanzia, al quale spetta il compito di designare gli otto vincitori del concorso tra i sedici finalisti. Boosta, Fabrizio Bosso, Angelo Branduardi, Cristina Donà e Irene Grandi entrano a far parte del Comitato.

Questi artisti si affiancano agli altri illustri membri, che ne fanno già parte. Nell’edizione in corso, il Comitato è composto da: Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Giorgia, La Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi.

Premio e bando di concorso per l’edizione 2023

Musicultura 2023 mette in palio per il vincitore assoluto un premio di 20 mila euro, come aiuto concreto a tutela dell’indipendenza artistica di chi affronta le difficoltà degli inizi di carriera.

Il concorso nel suo insieme si configura come un’occasione di arricchimento professionale e creativo. L’esperienza si snoda lungo un arco di più mesi, stimola il confronto tra artisti diversi, dà loro modo di esibirsi dal vivo davanti a platee via via più consistenti (fino alle serate conclusive allo Sferisterio di Macerata), offre una vetrina mediatica grazie a iniziative web e social, nonché alla partnership Rai.

Il bando di concorso scade il 10 novembre 2022. Per partecipare, occorre avere la maggiore età ed essere autori o coautori delle canzoni che si interpretano. Non esistono sbarramenti o limitazioni rispetto alle “categorie musicali”.

Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito www.musicultura.it.