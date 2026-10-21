MACE arriva alla Festa del Cinema di Roma con “Out Of Body Experience”, il docufilm dedicato allo spettacolo live del producer, che sarà presentato in una versione speciale director’s cut il 22 ottobre. Diretto da Giorgio Testi e scritto da Fabio Migliorati, il film racconta un’esperienza musicale che supera i confini del classico concerto.

Al centro del progetto c’è la visione artistica di MACE, producer tra i nomi più riconoscibili della scena musicale italiana per la capacità di mettere in dialogo artisti e linguaggi diversi. Nel documentario compaiono Altea, Astro, Centomilacarie, Colapesce, Ernia, Frah Quintale, Gemitaiz, Izi, Jack the Smoker, Joan Thiele, Marco Mengoni, Salmo e Venerus.

MACE, il live all’Unipol Forum diventa un film

Il cuore di “Out Of Body Experience” è il concerto che si è svolto il 30 aprile 2026 all’Unipol Forum di Assago, davanti a un pubblico che ha riempito la venue. Uno spettacolo costruito attorno alla musica di MACE e a una line-up trasversale, capace di attraversare generi e percorsi artistici differenti.

Il palco, trasformato in una sorta di giardino onirico, ha fatto da cornice a uno show pensato come un’esperienza immersiva. Suoni, immagini e suggestioni visive hanno accompagnato il pubblico in un percorso che puntava sulla dimensione collettiva della musica, con MACE insieme alla sua band.

Il documentario riprende questa impostazione e la porta sullo schermo, alternando le immagini del concerto alle interviste esclusive con alcuni dei protagonisti della serata. L’obiettivo non è soltanto conservare la memoria dello spettacolo, ma restituire le sensazioni che lo hanno attraversato.

Giorgio Testi racconta la musica come esperienza collettiva

La regia è affidata a Giorgio Testi, autore con una carriera internazionale e collaborazioni con artisti come The Rolling Stones, Gorillaz e Amy Winehouse. Il suo lavoro si muove tra documentario musicale e racconto cinematografico, con una particolare attenzione alla dimensione visiva delle esibizioni dal vivo.

«Il progetto vuole esplorare il live come illusione collettiva», spiega Testi, descrivendo un’esperienza condivisa ma diversa per ogni spettatore, nella quale palco, backstage, prove e pubblico confluiscono in un unico flusso narrativo.

La struttura del film è non lineare e gioca sul rapporto tra realtà e immaginazione. In questo modo, il concerto diventa il punto di partenza per un racconto più ampio sulla percezione e sul modo in cui la musica può modificare l’esperienza di chi la ascolta.

La produzione del docufilm “Out Of Body Experience”

“Out Of Body Experience” è prodotto da Blackball con A1 Concerti, in associazione con M74. La sceneggiatura è firmata da Fabio Migliorati, mentre la versione director’s cut sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il 22 ottobre.

Per Blackball, il progetto si inserisce in un percorso produttivo che comprende anche i contenuti video della cerimonia delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e il documentario “Paolo Conte alla Scala”, realizzato per Rai 1 nel 2023 con la regia dello stesso Testi.

Con il docufilm dedicato a MACE, il racconto musicale si sposta così dal palco alla sala cinematografica, mantenendo al centro il rapporto tra suono, immagini e percezione.

Foto: ufficio stampa