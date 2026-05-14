Mace torna venerdì 15 maggio con Cattive Abitudini, un nuovo singolo che mette insieme per la prima volta nello stesso brano Salmo e Colapesce.

Cattive Abitudini, in uscita per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy, era stato presentato in anteprima durante il live sold out al Forum di Milano dello scorso 30 aprile. Un brano costruito su groove elettronici, chitarre molto presenti e richiami French Touch, con la batteria registrata da Derrick McKenzie, storico batterista dei Jamiroquai.

Mace porta insieme Salmo e Colapesce nello stesso brano

Dentro Cattive Abitudini convivono due scritture quasi opposte. Salmo lavora sulla parte più caotica e istintiva del pezzo, raccontando il ritorno continuo verso gli stessi errori e le stesse dipendenze emotive.

Colapesce si muove invece su immagini più sospese, trasformando il ritornello in qualcosa di molto melodico e ipnotico: “Ho solo imparato a volare / fra i mostri mi sento al sicuro / la notte il mio talento migliore è bruciare nel cielo”.

Il risultato è un incontro insolito anche per i rispettivi percorsi artistici. Da una parte il linguaggio diretto e nervoso di Salmo, dall’altra la scrittura più evocativa di Colapesce. In mezzo, la produzione di Mace, che tiene tutto insieme senza appiattire le identità dei due artisti.

French Touch, psichedelia e Jamiroquai dentro “Cattive Abitudini”

La produzione del brano ruota attorno a una struttura molto ritmica, con chitarre in primo piano, synth stratificati e texture psichedeliche. Dentro il pezzo entrano riferimenti elettronici che richiamano la French Touch, ma anche sonorità più organiche legate alla batteria suonata da Derrick McKenzie.

Nel team creativo del singolo compaiono anche Swan, Danilo Mazzone, Federico Nardelli, Danny Bronzini e centomilacarie, presente nei cori.

Una canzone in cui la produzione diventa il centro del brano. Le voci entrano, si allontanano e cambiano forma seguendo continuamente il movimento costruito da Mace.

MACE – Cattive Abitudini” – significato del brano

Il singolo gira attorno all’idea di ricadere sempre negli stessi meccanismi, anche quando si prova a uscirne. Un tema che nel pezzo prende direzioni diverse a seconda della voce che lo attraversa.

Salmo spinge sul lato più impulsivo e autodistruttivo, mentre Colapesce trasforma quel senso di caduta in un’immagine quasi romantica, vicina al mito di Icaro: consumarsi pur di continuare a sentirsi vivi.

Foto di Giuseppe Antonelli