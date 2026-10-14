Il Volo è su Canale 5 da mercoledì 14 ottobre con Uno per tutti, la quarta edizione dello show in prima serata per tre mercoledì consecutivi: 14, 21 e 28 ottobre. Le tre puntate riprendono i concerti registrati a Palazzo Te di Mantova il 24, 26 e 27 settembre.

La conduzione passa di serata in serata ai tre cantanti: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si alternano, ciascuno affiancato da un partner. Il 14 ottobre Barone conduce con Amadeus. Secondo TV Sorrisi e Canzoni, il 21 tocca a Boschetto con Noemi e il 28 a Ginoble con Katia Follesa.

Nella prima puntata sono ospiti Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti e Roberto Colella. TV Sorrisi e Canzoni aggiunge Madame, Fabio Concato, Sarah Toscano e Camilla Ardezi.

La scaletta della prima puntata di Uno per tutti

Il mondo , cantata da Il Volo Con Amadeus sul palco a presentare, la prima ospite è Elisa, in duetto con Il Volo nel medley di Se piovesse il tuo nome , Ti vorrei sollevare e A modo mio Ignazio Boschetto e Piero Barone cantano Vent’anni di Massimo Ranieri

L’idea del programma è di Michele Torpedine, la regia di Luigi Antonini, l’organizzazione e la produzione di FriendsTV. Le tre serate di Mantova erano state presentate e vendute come Tutti per uno, mentre la versione televisiva ha il titolo Uno per tutti.

Dalla terza serata di Palazzo Te, il 27 settembre, è arrivato l’annuncio dell’album di Natale Our Christmas, in uscita venerdì 6 novembre per Epic Records/Sony Music Italy.

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Foto di Mario Cervantes