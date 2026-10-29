I Modà festeggiano nel 2027 i 25 anni di carriera con un nuovo album per Columbia Records Italy/Sony Music Italy e un tour nei palasport ad aprile. Il primo passo è il singolo Bonnie & Clyde, in radio e in digitale dal 6 novembre.

Bonnie & Clyde apre la collaborazione dei Modà con Columbia Records Italy, nel cui roster la band è entrata con l’annuncio del 28 ottobre. Il singolo precedente, Ti amo ma non posso dirlo con Bianca Atzei, era uscito il 19 dicembre 2025 per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy.

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La band che arriva ai 25 anni con nove album all’attivo è formata da Kekko Silvestre (voce), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica e acustica) e Claudio Dirani (batteria).

Modà, Bonnie & Clyde e il precedente di Quel sorriso in volto, brano del 2019

Silvestre aveva già dedicato un brano a una coppia fuori dagli schemi. Quel sorriso in volto, contenuto nell’album Testa o croce del 2019, è ispirato a due persone eccentriche e inseparabili che il cantautore osservava dalla finestra. Il titolo del nuovo singolo, Bonnie & Clyde, è quello di una celebre coppia di fuorilegge americani.

Altalena Tour 2027: sette palasport ad aprile

L’Altalena Tour porta i Modà in sette palasport italiani dal 10 al 28 aprile 2027, fra Ancona, Bergamo, Assago, Roma, Firenze, Montichiari e Padova. È il primo tour dei Modà prodotto da Trident Music, il promoter con cui la band avvia una collaborazione.

Gli ultimi concerti dei Modà risalgono all’estate, con il tour chiuso il 24 luglio 2026 al Velodromo di Palermo e oltre 100.000 biglietti venduti nel 2026, mentre l’ultima serie di date nei palasport era stata nell’autunno 2025. Le prevendite dell’Altalena Tour aprono venerdì 30 ottobre alle 14.