MODÀ entrano nella fase live dell’estate 2026. Il tour La notte dei romantici in estate parte oggi, 20 giugno, dal Parco della Pace di Servigliano (FM) e proseguirà fino al 24 luglio con otto concerti nelle principali location italiane.

Ad accompagnare la band in tutte le date sarà Bianca Atzei, ospite speciale del tour e protagonista insieme ai MODÀ del singolo Ti amo ma non posso dirlo. Resta confermata anche la data del 30 giugno all’Inalpi Arena di Torino, venue che ha sostituito l’originaria sede dell’Allianz Stadium.

MODÀ tour estate 2026: date dei concerti

Data Location Città 20 giugno 2026 Parco della Pace Servigliano (FM)

DATA ZERO 25 giugno 2026 Reggia di Caserta Caserta 30 giugno 2026 Inalpi Arena Torino 5 luglio 2026 Villa Manin Codroipo (UD) 10 luglio 2026 Fiera del Levante Bari 17 luglio 2026 Villa Bellini Catania 22 luglio 2026 Teatro al Castello Roccella Jonica (RC) 24 luglio 2026 Velodromo Palermo

ULTIMA DATA

La notte dei romantici in estate prende il via da Servigliano

Il tour estivo dei MODÀ arriva dopo il concerto di San Siro e la partecipazione al Festival di Sanremo con Non ti dimentico. Otto appuntamenti tra giugno e luglio porteranno la band nelle principali location italiane.

Resta confermata la data del 30 giugno a Torino, trasferita nelle scorse settimane dall’Allianz Stadium all’Inalpi Arena. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova venue.

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Il nuovo tour dei MODÀ nell’estate 2026

Il tour estivo arriva dopo il ritorno dei MODÀ sul palco dello Stadio San Siro di Milano e dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Non ti dimentico. La band porterà dal vivo i brani più noti del repertorio e le canzoni pubblicate nella fase più recente.

Tra queste c’è anche Ti amo ma non posso dirlo, il singolo realizzato insieme a Bianca Atzei, special guest del tour estivo.

Bianca Atzei special guest del tour

A condividere il palco con i MODÀ in tutte le date del tour sarà Bianca Atzei, confermata come special guest dell’intera tournée estiva. La collaborazione arriva dopo il singolo Ti amo ma non posso dirlo, scritto da Kekko Silvestre e Bianca Atzei e pubblicato da Atlantic Records Italy / Warner Music Italia.

Il brano racconta il passaggio dall’amicizia all’amore, tra esitazioni e sentimenti non dichiarati. Online è disponibile anche il video ufficiale, diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis e prodotto da Double Vision Film.

La scaletta del tour estate 2026 dei MODÀ

La scaletta ufficiale del tour estivo 2026 dei MODÀ non è stata ancora resa nota. Secondo quanto dichiarato da Kekko Silvestre, il cambio di venue della data di Torino non modificherà la scaletta prevista per il concerto.

I live saranno l’occasione per ascoltare i brani più conosciuti della band, le canzoni legate al recente percorso sanremese e il singolo con Bianca Atzei. L’articolo sarà aggiornato quando sarà disponibile una scaletta ufficiale.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il tour estivo 2026 dei MODÀ sono disponibili sui circuiti abituali di prevendita. Per la data di Torino, i biglietti acquistati per l’Allianz Stadium restano validi per l’Inalpi Arena.

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