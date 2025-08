Kekko Silvestre e un’altra cantante vicini all’ingresso nel cast di Io Canto Family

Kekko Silvestre potrebbe entrare nel cast di Io Canto Family. Dopo il ritorno in scena, prima al Festival di Sanremo e poi con il concerto a San Siro, il cantautore debutterà – secondo quanto svelato da Giuseppe Candela su Chi – in un talent show televisivo.

Il programma condotto da Michelle Hunziker tornerà in onda su Canale 5 con una seconda edizione nei primi mesi del 2026.

Kekko Silvestre a Io Canto Family

Per il cantautore milanese si tratterebbe della prima esperienza nel cast di un programma televisivo. Un nuovo inizio che arriva in un momento importante della sua carriera: dopo un lungo periodo di stop legato alla depressione, Silvestre è tornato pienamente attivo nel mondo della musica. Ora, per lui, si apre anche una nuova finestra nel mondo della televisione, grazie all’ingresso in uno dei programmi di punta della rete ammiraglia Mediaset.

Secondo quanto anticipato da Giuseppe Candela su Chi, sarà proprio il frontman dei Modà a sedere nella giuria della prossima edizione di Io Canto Family, il talent show dedicato alle famiglie con la passione per il canto.

Altre possibili novità nel cast

La presenza di Kekko Silvestre è la prima novità della nuova edizione, ma non l’unica indiscrezione in circolazione. Sempre secondo Candela, ci sarebbero contatti anche con Noemi, che fino a poche settimane fa era data in trattativa per The Voice Senior su Rai 1.

Nella prima edizione di Io Canto Family, tra i giudici c’erano Al Bano, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Claudio Amendola, con Jasmine Carrisi che subentrò temporaneamente al padre. Il programma ottenne una media di quasi 2,5 milioni di telespettatori con il 17,8% di share.

I coach, invece, includevano Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia, Mietta e Benedetta Caretta.

L’edizione 2024 fu vinta dalla coppia Carlotta ed Erika D’Amico, madre e figlia, che si aggiudicarono anche il premio R101.