Kekko dei Modà a Seregno per Il Circolo delle 12 Lune: incontro tra musica e parole

Il nuovo anno si apre con un appuntamento imperdibile per i fan dei Modà. Giovedì 8 gennaio, il Teatro San Rocco di Seregno ospiterà Kekko Silvestre per un nuovo incontro del ciclo Il Circolo delle 12 Lune. La serata, che unisce parole e musica, vedrà il leader della band protagonista di un’intervista intima condotta dal critico musicale Michele Monina.

L’evento, realizzato dal Comune di Seregno, rappresenta un’occasione unica per indagare il presente partendo dalle canzoni che hanno segnato la storia del pop italiano degli ultimi vent’anni. Sul palco, oltre a Kekko, sarà presente come ospite speciale anche la cantautrice Bianca Atzei.

Kekko dei Modà: il ritorno e il successo del 2025

L’incontro arriva a chiusura di un 2025 straordinario per la band. L’anno ha segnato il ritorno ufficiale sulle scene con l’album 8 canzoni, culminato nel grande evento di giugno allo Stadio San Siro di Milano e in un tour nei palazzetti che ha toccato città come Roma, Bologna, Bari e Torino registrando numeri importanti.

A Seregno, Kekko ripercorrerà le tappe di una carriera che vanta un disco di diamante e numerosi dischi di platino. Non mancheranno le esecuzioni acustiche di hit storiche come La notte, Sono già solo, Se si potesse non morire e Cuore e vento.

Musica e fragilità: il racconto senza filtri

Oltre ai successi professionali, il frontman dei Modà si racconterà senza filtri, affrontando temi delicati come la lotta contro la depressione, le delusioni professionali e il periodo di ritiro dalle scene che ha preceduto l’ultima rinascita artistica.

Il format de Il Circolo delle 12 Lune, che in passato ha ospitato artisti del calibro di Roberto Vecchioni, Giuliano Sangiorgi e Niccolò Fabi, si conferma uno spazio di confronto culturale non convenzionale capace di mostrare il lato umano dietro le grandi icone della musica italiana.

Info e prenotazioni

L’evento inizierà alle ore 21:00. L’ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria online sulla piattaforma Eventbrite. Le prenotazioni apriranno ufficialmente alle ore 10:00 del 29 dicembre.

Per maggiori dettagli è possibile consultare i siti ufficiali www.12lune.it e www.musicamorfosi.it.