22 Dicembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
22 Dicembre 2025

Kekko dei Modà a Seregno per Il Circolo delle 12 Lune: incontro tra musica e parole

Il frontman dei Modà si racconta a tu per tu con Michele Monina al Teatro San Rocco.

News di All Music Italia
Kekko dei Modà durante un'intervista sul palco
Condividi su:

Il nuovo anno si apre con un appuntamento imperdibile per i fan dei Modà. Giovedì 8 gennaio, il Teatro San Rocco di Seregno ospiterà Kekko Silvestre per un nuovo incontro del ciclo Il Circolo delle 12 Lune. La serata, che unisce parole e musica, vedrà il leader della band protagonista di un’intervista intima condotta dal critico musicale Michele Monina.

L’evento, realizzato dal Comune di Seregno, rappresenta un’occasione unica per indagare il presente partendo dalle canzoni che hanno segnato la storia del pop italiano degli ultimi vent’anni. Sul palco, oltre a Kekko, sarà presente come ospite speciale anche la cantautrice Bianca Atzei.

Kekko dei Modà: il ritorno e il successo del 2025

L’incontro arriva a chiusura di un 2025 straordinario per la band. L’anno ha segnato il ritorno ufficiale sulle scene con l’album 8 canzoni, culminato nel grande evento di giugno allo Stadio San Siro di Milano e in un tour nei palazzetti che ha toccato città come Roma, Bologna, Bari e Torino registrando numeri importanti.

A Seregno, Kekko ripercorrerà le tappe di una carriera che vanta un disco di diamante e numerosi dischi di platino. Non mancheranno le esecuzioni acustiche di hit storiche come La notte, Sono già solo, Se si potesse non morire e Cuore e vento.

Musica e fragilità: il racconto senza filtri

Oltre ai successi professionali, il frontman dei Modà si racconterà senza filtri, affrontando temi delicati come la lotta contro la depressione, le delusioni professionali e il periodo di ritiro dalle scene che ha preceduto l’ultima rinascita artistica.

Il format de Il Circolo delle 12 Lune, che in passato ha ospitato artisti del calibro di Roberto Vecchioni, Giuliano Sangiorgi e Niccolò Fabi, si conferma uno spazio di confronto culturale non convenzionale capace di mostrare il lato umano dietro le grandi icone della musica italiana.

Info e prenotazioni

L’evento inizierà alle ore 21:00. L’ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria online sulla piattaforma Eventbrite. Le prenotazioni apriranno ufficialmente alle ore 10:00 del 29 dicembre.

Per maggiori dettagli è possibile consultare i siti ufficiali www.12lune.it e www.musicamorfosi.it.

All Music Italia

Articoli più letti

Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 1

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese
Pagelle Nuovi singoli 19 dicembre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 19 dicembre: habemus singolo di Sanremo dei Jalisse, il ritorno di Mr Rain e la carica degli emergenti
Marco Mengoni Coming Home Radio 3

Marco Mengoni: il brano Coming Home arriva in radio per il suo compleanno
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Mietta Per avere me copertina del nuovo singolo 5

Mietta torna con “Per avere me”, una canzone che parla di errori, scelte e rinascite
Amici 25 pagelle tredicesima puntata 21 dicembre 6

Amici 2025, le pagelle della tredicesima puntata: l'emozione ha finalmente la voce di Valentina
Caterina Lumina approda ad Amici 25 con "Rose e Rovi" 7

Caterina Lumina entra ad Amici 25 con "Rose e Rovi". La sua storia: dalla Spagna alla collaborazione con heysimo
Logo di X Factor 19, analisi degli inediti su Spotify a un mese dall’uscita 8

X Factor 19: come stanno andando gli inediti su Spotify a un mese dall’uscita
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Logo ufficiale di Capodanno in Musica 2025, evento di Canale 5 in diretta da Bari 10

Capodanno in Musica 2025 a Bari: il cast da Raf a Gigi D'Alessio, da Eddie Brock a Sarah Toscano

Cerca su A.M.I.