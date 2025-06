Prima del live a San Siro Kekko Silvestre dei Modà si sfoga: “Non tornerò mai più in gara a Sanremo”

Kekko Silvestre dei Modà: “Non tornerò più al Festival di Sanremo“.

Il leader e voce dei Modà, ha parlato in conferenza stampa allo stadio San Siro, poche ore prima del ritorno live della band milanese nel tempio del calcio. Un’occasione per festeggiare la lunga carriera del gruppo e, allo stesso tempo, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa incalzato dalle domande dei giornalisti.

Quella del 2025 è stata la quinta partecipazione dei Modà al Festival, a vent’anni esatti dalla prima volta. Era infatti il 2005 quando portarono in gara tra i Giovani Riesci a innamorarmi, senza però accedere alla finale.

Nel tempo, il Festival aveva scartato alcuni loro brani che sarebbero poi diventati delle vere hit. Fu così che nel 2011 i Modà tornarono in gara, questa volta da Big e con Emma, conquistando con e la loro Arriverà un importante secondo posto. Due anni dopo, nel 2013, arrivò il terzo posto con Se si potesse non morire.

Più recenti le partecipazioni meno fortunate. Nel 2023 con Lasciami si classificarono all’undicesimo posto. Nel 2025, dopo la firma con Warner Music, sono tornati con Non ti dimentico, chiudendo al 22esimo posto su 29 artisti in gara.

Ma chi ha contribuito a questo piazzamento così basso al Festival di Sanremo 2025? Ecco come hanno votato le giurie…

Durante la settimana festivaliera, il percorso dei Modà è stato altalenante:

Numeri che Kekko Silvestre ha commentato con amarezza ma anche con la consapevolezza di chi ha alle spalle una lunga carriera.

Durante la conferenza stampa a San Siro, Kekko ha spiegato apertamente perché non tornerà mai più in gara a Sanremo:

“Tua figlia ti dice 7 giorni su 8 ‘A Sanremo datti forza!’ Ma cosa significa fare queste cose su un’artista?

Io accetto… sai, se fossi arrivato 11esimo per la stampa, 13esimo per le radio… ca**o, non puoi piacere a tutti. Quindi col televoto arrivi settimo, ottavo… caz*o, ultimo no!

Perché io ho 25 anni di carriera alle spalle, mi sono spaccato veramente il culo. Io l’ho fatta la gavetta, li ho fatti tutti quei gradini che non fanno più i ragazzi di oggi. Ho dormito per terra, nelle scuole chiuse, quando andavamo a suonare per le piazze o per le montagne del Sud Italia.”