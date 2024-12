Modà: testo e significato di “Non Ti Dimentico”, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Modà, Non Ti Dimentico: testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

Band capitanata da Francesco “Kekko” Silvestre e composta da Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria), i Modà tornano in gara al Festival.

Per loro si tratta della quarta partecipazione, dopo il secondo posto insieme ad Emma Marrone nel 2011 con Arriverà (doppio disco di platino), il terzo posto nel 2013 con Se Si Potesse Non Morire (disco di platino) e il ritorno nel 2023 con Lasciami (disco d’oro).

Modà, non ti dimentico: significato del brano

“Non Ti Dimentico è una canzone d’amore. Dimenticare è difficile, però nella vita arriva un momento in cui si deve avere il coraggio di lasciarsi certe cose alle spalle, per poi andare avanti. Non vediamo l’ora di farvela sentire, perché finalmente torniamo con una canzone d’amore dei Modà, una di quelle che hanno fatto innamorare il pubblico. Siamo dunque molto contenti di tornare su questo palco per cantare l’amore, una cosa di cui oggi abbiamo molto bisogno”.

non ti dimentico: testo DEL BRANO

In arrivo prossimamente.

MODà: DA SANREMO A SAN SIRO

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025, i Modà daranno appuntamento al proprio pubblico allo Stadio San Siro di Milano, dove il prossimo 12 giugno si celebrerà La Notte Dei Romantici con uno speciale show-evento, che segnerà il grande ritorno della band nella Scala del rock a distanza di 11 anni dal loro primo tour negli stadi.