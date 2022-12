Sanremo 2023: Modà in gara al Festival con Lasciami

Sanremo 2023 Modà Lasciami testo e significato del brano che riporta sul palco dell’Ariston la band di Kekko Silvestre a dieci anni esatti dall’ultima partecipazione in gara.

I Modà hanno debuttato al Festival di Sanremo nel 2005 nella categoria Big con il brano Riesci a innamorarmi. Non fu un debutto fortunato per la band che non arrivo in finale. La loro rivincita arriva però sei anni dopo.

Freschi del successo del loro album Viva i romantici, un progetto certificato con il disco di diamante, tornano al Festival da big con la debuttante Emma e si piazzano secondi con Arriverà. L’anno successivo Kekko è co-autore di Non è l’inferno, brano con cui la stessa Emma vincerà il Festival.

La terza partecipazione è quella del 2013 quando partecipano, come da regolamento “dell’Era Fazio”, con due brani: Come l’acqua dentro il mare e Se si potesse non morire. Quest’ultimo passa il turno e permette alla band di arrivare sul podio al terzo posto.

Nel 2023 il ritorno e la quarta partecipazione in gara.

L’ALBUM

I Modà hanno pubblicato tre Ep nell’ultimo anno, da novembre 2021 a novembre di quest’anno. Il progetto intitolato Buona fortuna è poi stato unito in unico disco sulle piattaforme digitali. Molto probabile quindi che sia questo disco, arricchito da nuovi inediti, ad essere lanciato in contemporanea con Sanremo 2023.

Sanremo 2023 MODÀ Lasciami significato e autori del brano

Sanremo 2023 MODÀ Lasciami testo

In arrivo prossimamente