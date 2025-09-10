10 Settembre 2025
Io Canto Family torna su Canale 5 con Michelle Hunziker: nuovi coach, nuova giuria ma niente Kekko Silvestre

Gabriele Parpiglia fa luce sul mistero del cambio coach

Logo Io Canto Family 2025 con Michelle Hunziker e i nuovi coach
Io Canto Family torna su Canale 5 con una nuova edizione al via martedì 16 settembre in prima serata, con la conduzione di Michelle Hunziker e giuria e coach completamente rinnovati. Non ci sarà però Kekko Silvestre.

Il format diretto da Roberto Cenci cambia pelle: in gara ci saranno 24 coppie appartenenti allo stesso nucleo familiare, pronte a raccontarsi e a sfidarsi a colpi di musica e di emozioni.

IO CANTO FAMILY: I NUOVI COACH

Questi i nuovi capisquadra: Sal Da Vinci, Ermal Meta, Giusy Ferreri e Serena Brancale. Ad eccezione di Sal tutti hanno già avuto a che fare con ruoli simili in programmi tv: Meta giudice ad Amici, la Ferreri prof. ad Amici e coach a The Band e infine la Brancale che dopo Like a star sul Nove sembra averci preso gusto con la tv.

Un cast, questo dei coach, completamente rinnovato che prende il posto di Benedetta Caretta, Mietta, Anna Tatangelo, Iva Zanicchi, Cristina Scuccia e Fausto Leali.

Durante l’estate era però stato fatto da Giuseppe Candela un altro nome, quello di Kekko Silvestre dei Modà. Cosa è successo nel frattempo?

IL CASO KEKKO SILVESTRE

Il nome di Ermal Meta è spuntato all’ultimo, dopo l’apparente rinuncia di Kekko Silvestre.

A svelare però cosa sarebbe realmente successo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua seguitissima newsletter. Secondo Parpiglia, che avrebbe visionato i messaggi scambiati da Kekko con la produzione, il cantante avrebbe accettato entusiasta di poter lavorare a contatto con i bambini. Unica condizione: non essere un giudice ma un coach.

Silvestre si sarebbe anche informato sul regolamento per accertarsi di avere un ruolo da cantante, cosa che, salvo un medley nella prima puntata, sembra gli sia stata garantita salvo poi, a prove iniziate, un cambio di carte in tavola.

Da un impegno limitato a qualche brano, il programma avrebbe richiesto fino a 17-18 esibizioni totali. Una prospettiva che non rientrava nelle sue corde e in quello che avrebbe voluto fare. Da quel momento il silenzio fino all’annuncio dei nuovi coach con il nome di Ermal Meta al suo posto.

LA NUOVA GIURIA DI IO CANTO FAMILY

Novità anche nella giuria: a valutare le performance saranno due icone della musica italiana, Patty Pravo e Noemi, affiancate ogni settimana da un giudice speciale diverso.

Nella finalissima sarà solo una coppia ad aggiudicarsi la vittoria e il premio di 50.000 euro. Le esibizioni saranno accompagnate dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. Un ritorno che promette di riportare in tv il calore delle famiglie italiane, unite dalla passione per la musica.

La prima puntata di Io Canto Family andrà in onda martedì 16 settembre alle 21.30 su Canale 5 e sarà visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

