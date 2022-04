Parte venerdì 22 aprile The Band, il talent show con gruppi musicali. Ecco chi sono gli artisti in gara e come funzionerà la competizione

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato in questo articolo di The Band, il nuovo talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti e dedicato ai gruppi musicali. Venerdì 22 aprile andrà in onda la prima puntata del programma ed è giunto il momento di conoscere le 16 band in gara e il funzionamento del programma.

Si partirà con 16 band che, già nella prima puntata verranno dimezzate a 8 e questi otto gruppi musicali di diversa origine, si sfideranno in ogni puntata fino alla finale.

Ai provini si sono iscritti gruppi eterogenei: dalle tipiche rock-band a quelle che propongono pezzi italiani, da quelle dance a quelle rockabilly. E non ci sono stati limiti di età e genere: gruppi tutti al femminile, complessi di medici e infermieri che si divertono a fare musica, anche un gruppetto di ragazzini che suonano a scuola.

The Band come funziona il programma…

The Band non si svolgerà in uno studio televisivo, ma in un teatro – il “Verdi” di Montecatini Terme – per rendere al meglio il senso del live con pubblico vero.

Ciascuna band sarà guidata da un tutor che la seguirà anche per tutto il percorso, dando consigli e preparando i brani che dovranno eseguire. Ecco chi sono i tutor: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica ed Enrico Nigiotti.

Ogni tutor sarà anche giudice e voterà le esecuzioni delle altre sette band (ovviamente non quella della Band che gli è stata affidata). Al loro voto si aggiungerà quello della super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.

Il programma, che ha anche una parte comica affidata ai Boiler (Federico Basso e Davide Paniate), è un talent che non mette in palio contratti discografici, ma il titolo di ‘Band dell’Anno’.

