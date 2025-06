È partito con un concerto-evento allo Stadio di San Siro davanti a 56.000 persone LA NOTTE DEI ROMANTICI – IL TOUR 2025 dei Modà, la nuova tournée prodotta da Vivo Concerti che celebra oltre vent’anni di carriera della band e l’uscita dell’album 8 Canzoni.

San Siro sold out per i Modà: 56.000 fan alla prima data

La data zero è stata a dir poco storica: i Modà sono tornati nella “Scala del rock” dopo nove anni, e lo hanno fatto in grande stile, con una scaletta di 24 canzoni tra grandi classici come Tappeto di fragole, La notte e Salvami, ma anche con il nuovo singolo Come hai sempre fatto, attualmente in rotazione radiofonica per Warner Music Italy.

Due ore di live senza pause, con Kekko Silvestre e la band – Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani – che hanno dato tutto sul palco. Uno spettacolo che è stato più di un concerto: un rito collettivo per celebrare una carriera fatta di numeri importanti, tra cui oltre 2 milioni di dischi venduti, un disco di Diamante, 31 dischi di Platino, 9 d’Oro e cinque Festival di Sanremo.

Alla luce dell’accoglienza straordinaria ricevuta a San Siro, si aggiunge una nuova data a Milano: il 2 novembre al Forum di Assago.

Modà – Le date de La Notte dei Romantici – Il Tour

Queste tutte le date finora confermate:

28 giugno 2025 – Cagliari, Fiera di Cagliari

– Cagliari, Fiera di Cagliari 30 ottobre 2025 – Padova, Kioene Arena (data zero)

– Padova, Kioene Arena (data zero) 02 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum (nuova data)

– Milano, Unipol Forum (nuova data) 05 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

– Roma, Palazzo dello Sport 11 novembre 2025 – Bologna, Unipol Arena

– Bologna, Unipol Arena 18 novembre 2025 – Firenze, Mandela Forum

– Firenze, Mandela Forum 26 novembre 2025 – Bari, Palaflorio

– Bari, Palaflorio 02 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena

Radio partner ufficiale del tour è RTL 102.5.

Foto di copertina di Francesco Prandoni.