Per il ritorno al Festival di Sanremo i Modà annunciano “8 canzoni”

I Modà tornano a Sanremo con Non ti dimentico e annunciano il nuovo album, 8 Canzoni.

A febbraio 2025, i Modà saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per presentare il loro nuovo brano Non ti dimentico, in gara nella sezione Campioni della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sarà la loro quinta partecipazione al Festival, dopo i successi di Riesci ad innamorarmi (2005), Arriverà (2011, secondo posto in duetto con Emma Marrone), Se si potesse non morire (2013) e Lasciami (2023).

Modà da “non ti dimentico” al nuovo album

In concomitanza con la loro partecipazione a Sanremo, i Modà pubblicheranno il nuovo album 8 Canzoni, una raccolta che rappresenta chi sono oggi, celebrando il loro legame unico con il pubblico, costruito in oltre 20 anni di carriera.

L’album, fuori per Warner Music, è disponibile in preorder qui.

Formati disponibili:

Vinile : nero e rosso (autografati in esclusiva sullo store Warner)

: nero e rosso (autografati in esclusiva sullo store Warner) CD : standard e autografato (esclusiva store Warner)

: standard e autografato (esclusiva store Warner) Digitale: disponibile su tutte le piattaforme

In occasione del Festival, i Modà incontreranno i fan venerdì 14 febbraio a Sanremo per un instore esclusivo (luogo e orario saranno comunicati a breve).

il ritorno a San Siro con “La Notte dei Romantici”

Il 2025 sarà un anno ricco di eventi per i Modà, guidati da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), con Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). Dopo Sanremo, la band sarà protagonista il 12 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano con “La Notte dei Romantici“, un evento speciale che celebra la loro lunga carriera e oltre vent’anni di musica.

Il concerto, già quasi sold out, segnerà la quarta volta dei Modà a San Siro, a distanza di 11 anni dal loro debutto negli stadi nel 2014. Prodotto da Vivo Concerti il live ripercorrerà i momenti più iconici della band che, ad oggi, conta un disco di Diamante, 31 dischi di Platino, 9 dischi d’Oro, quasi 2 milioni di dischi venduti e oltre 3 milioni e mezzo di follower sui social,

