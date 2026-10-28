I Modà firmano con Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

La band di Kekko Silvestre entra nel roster della label di Sony Music, che l’ha accolta sui social con queste parole: “Diamo il benvenuto ai Modà in Columbia Records Italy, pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo del loro percorso musicale”.

Modà e Columbia Records: dopo Ultrasuoni, Friends & Partners e Warner

La storia discografica dei Modà parte nel 2005 dalle etichette indipendenti New Music International e Around The Music. La svolta arriva nel 2011 con Viva i romantici, progetto che raggiunge il traguardo del disco di diamante con Ultrasuoni, l’etichetta nata dall’unione di RTL 102.5, Radio Italia e RDS.

Con Ultrasuoni la band pubblica tre album in studio, fino a Passione maledetta del 27 novembre 2015.

A novembre 2018 All Music Italia scriveva di un possibile passaggio a Sony Music Italia, dopo la rottura con il manager Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5. L’ipotesi non si è concretizzata: il disco successivo, Testa o croce, è uscito infatti per Friends & Partners con distribuzione Believe.

Nel 2021 e 2022 fanno seguito Buona fortuna – Parte prima, Buona fortuna – Parte seconda e Buona fortuna – Parte terza. Nel 2023 i Modà firmano con Warner Music Italy e tornano a Sanremo.

Nel 2025 esce in concomitanza con il 75esimo Festival, dove i Modà sono in gara con Non ti dimentico, l’album 8 canzoni. A giugno 2025 è arrivato il singolo Come hai sempre fatto.

L’ultima uscita dei Modà è Ti amo ma non posso dirlo, il singolo con Bianca Atzei uscito il 19 dicembre 2025 per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy e scritto da Silvestre insieme alla stessa Atzei.