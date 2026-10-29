sangiovanni pubblica venerdì 30 ottobre la verità, l’ultimo brano che anticipa l’album TUTTO BENE GRAZIE, in uscita il 13 novembre per Sugar Music. La canzone nasce da una riflessione sui social, dove la vita di tutti sembra sempre più bella di quella vera, e sulla scelta di vivere certi momenti invece di condividerli.

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Il brano arriva dopo ti ho cercata (felicità), uscito il 25 settembre con il sample di Felicità di Lucio Dalla, e ok buonanotte, in digitale e in radio dal 9 ottobre. Sabato 24 ottobre, all’Unipol Forum di Assago, sangiovanni e Alfa hanno presentato dal vivo da domani, il duetto che sarà nel disco.

TUTTO BENE GRAZIE è scritto da sangiovanni e Alessandro La Cava e prodotto da CELO e Pietro Posani. È in preordine in CD e in vinile con poster, e sul sito di Sugar Music ci sono due edizioni limitate con il poster autografato: il CD e il vinile giallo trasparente.

Il significato di la verità di sangiovanni

Nel post con cui annuncia l’uscita, pubblicato su Instagram giovedì 29 ottobre, sangiovanni parte da come circolano le informazioni: “In una società come la nostra in cui ogni giorno arrivano milioni di informazioni su tanti canali diversi è sempre difficile riconoscere cosa è vero e cosa no.”

Sui social, scrive sangiovanni: “I social vengono usati per comunicare una parte di noi che non corrisponde totalmente alla realtà, e che fa credere agli altri che la propria vita è sempre più bella, più divertente, più felice.”

Lo stesso, scrive il cantante, vale per le relazioni: “Anche nelle relazioni è così, condividi i bei momenti, i traguardi, i sorrisi, e in qualche modo lo spettatore penserà che quello che ha davanti, che vede attraverso lo schermo, sia sempre meglio di quello che gli sta attorno.”

Da questa riflessione nasce il brano: “Ho riflettuto a lungo su questo tema, finché ho capito che vivere e godere di certi momenti valesse di più di condividerli, così ci ho scritto una canzone. La verità è qualcosa di intimo e autentico.”

Il post si chiude con l’annuncio e una riga sugli amici: “‘la verità’, l’ultimo brano che anticipa il mio nuovo album, fuori a mezzanotte! la prefe di tanti miei amici”

Il tema si lega ai due singoli precedenti: ti ho cercata (felicità) partiva da una felicità cercata fuori e trovata dentro di sé, ok buonanotte da una giornata di obblighi con “vorrei solo guardare il cellulare”.

TUTTO BENE GRAZIE è il primo album di sangiovanni dopo Cadere volare del 2022 e dopo i tredici mesi di stop fra il febbraio 2024 e il marzo 2025.

Credits del brano ▸ Artista · sangiovanni

· sangiovanni ▸ Titolo · la verità

Testo di la verità di sangiovanni

Il testo sarà disponibile da venerdì 30 ottobre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.

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Foto di Pippo Moscati