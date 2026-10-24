sangiovanni e Alfa, da domani: il duetto dei buoni propositi presentato al Forum
Il brano, cantato dal vivo all'Unipol Forum di Assago il 24 ottobre, sarà nell'album TUTTO BENE GRAZIE in uscita il 13 novembre.
di All Music Italia ·
Sabato 24 ottobre, all’Unipol Forum di Assago, sangiovanni e Alfa hanno presentato dal vivo il loro duetto da domani, nella data sold out che chiude il tour 2026 di Alfa.
Il brano sarà nel nuovo album di sangiovanni, TUTTO BENE GRAZIE, in uscita venerdì 13 novembre per Sugar Music. Il disco è scritto con Alessandro La Cava e prodotto da CELO e Pietro Posani, ed è stato anticipato da ti ho cercata (felicità) e ok buonanotte.
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Il significato di da domani di sangiovanni e Alfa
Nei versi cantati al Forum il ritornello è un elenco di promesse per il giorno dopo: “sveglia presto”, “porto il cane fuori”, la palestra e “smetto con il fumo”. A Max, chi canta assicura che “non faccio più gli stessi errori”, e chiude con un “te lo giuro”.
La seconda parte del ritornello passa alle faccende di casa: l’acqua ai fiori, i vestiti da piegare “dalle giacche ai pantaloni”, la spesa e infine “penserò al futuro”. Il cane da portare fuori e la spesa c’erano già in ok buonanotte, il singolo uscito il 9 ottobre.
Nella strofa i propositi riguardano l’umore: “in equilibrio o almeno provo”, con “molto più serotonina” e meno cortisolo. Poi c’è l’idea di partire: “se mi gira me ne vado in Argentina”, con un volo di sola andata, e “vi lascio una cartolina”.
Il 28 agosto Alfa aveva pubblicato un altro duetto, Genova e Napoli con Gigi D’Alessio. Il nuovo album di Alfa, Tempo al tempo, è anticipato da Eri solo da incontrare, che Alfa ha presentato all’Arena di Verona il 23 settembre.
Testo di da domani di sangiovanni e Alfa
Il testo completo sarà disponibile da venerdì 13 novembre, con l’uscita dell’album.
da domani
giuro che
da domani sveglia presto
porto il cane fuori
dico a massi che
non faccio più gli stessi errori
vado pure a far palestra
e smetto con il fumo
da domani sarà un uomo
nuovo te lo giuro
da domani sveglia presto
che dò l’acqua ai fiori
piego tutto, dalle giacche ai pantaloni
vado pure a far la spesa
e penserò al futuro
da domani sarà un uomo
nuovo te lo giuro
da domani mi rimetto
in equilibrio o almeno provo
produco molto più serotonina
e molto meno cortisolo
e se mi gira me ne vado in Argentina
e compro un volo solo andata e vi lascio una cartolina
ho adesivi sopra al casco
e pensieri per la testa
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