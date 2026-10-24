Sabato 24 ottobre, all’Unipol Forum di Assago, sangiovanni e Alfa hanno presentato dal vivo il loro duetto da domani, nella data sold out che chiude il tour 2026 di Alfa.

Il brano sarà nel nuovo album di sangiovanni, TUTTO BENE GRAZIE, in uscita venerdì 13 novembre per Sugar Music. Il disco è scritto con Alessandro La Cava e prodotto da CELO e Pietro Posani, ed è stato anticipato da ti ho cercata (felicità) e ok buonanotte.

Il significato di da domani di sangiovanni e Alfa

Nei versi cantati al Forum il ritornello è un elenco di promesse per il giorno dopo: “sveglia presto”, “porto il cane fuori”, la palestra e “smetto con il fumo”. A Max, chi canta assicura che “non faccio più gli stessi errori”, e chiude con un “te lo giuro”.

La seconda parte del ritornello passa alle faccende di casa: l’acqua ai fiori, i vestiti da piegare “dalle giacche ai pantaloni”, la spesa e infine “penserò al futuro”. Il cane da portare fuori e la spesa c’erano già in ok buonanotte, il singolo uscito il 9 ottobre.

Nella strofa i propositi riguardano l’umore: “in equilibrio o almeno provo”, con “molto più serotonina” e meno cortisolo. Poi c’è l’idea di partire: “se mi gira me ne vado in Argentina”, con un volo di sola andata, e “vi lascio una cartolina”.

Il 28 agosto Alfa aveva pubblicato un altro duetto, Genova e Napoli con Gigi D’Alessio. Il nuovo album di Alfa, Tempo al tempo, è anticipato da Eri solo da incontrare, che Alfa ha presentato all’Arena di Verona il 23 settembre.

Credits del brano ▸ Artista · sangiovanni, Alfa

· sangiovanni, Alfa ▸ Titolo · da domani

Testo di da domani di sangiovanni e Alfa

Il testo completo sarà disponibile da venerdì 13 novembre, con l’uscita dell’album.

da domani

giuro che

da domani sveglia presto

porto il cane fuori

dico a massi che

non faccio più gli stessi errori

vado pure a far palestra

e smetto con il fumo

da domani sarà un uomo

nuovo te lo giuro

da domani sveglia presto

che dò l’acqua ai fiori

piego tutto, dalle giacche ai pantaloni

vado pure a far la spesa

e penserò al futuro

da domani sarà un uomo

nuovo te lo giuro

da domani mi rimetto

in equilibrio o almeno provo

produco molto più serotonina

e molto meno cortisolo

e se mi gira me ne vado in Argentina

e compro un volo solo andata e vi lascio una cartolina

ho adesivi sopra al casco

e pensieri per la testa