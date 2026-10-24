Raffaella Carrà torna su un palco in ologramma: lunedì 28 dicembre 2026, alle 21, l’Atlantico di Roma ospita The Show Must Go On, il primo concerto ufficiale in ologramma dedicato alla cantante, morta a Roma il 5 luglio 2021, a 78 anni. Lo spettacolo dura 100 minuti, con un corpo di ballo dal vivo.

Raffaella Carrà in ologramma a Roma: data e biglietti

Il concerto di The Show Must Go On è per ora una data unica, all’Atlantico di viale dell’Oceano Atlantico. I biglietti sono divisi in tre settori: Dance Floor a partire da 49 euro, Gold da 59 e Platinum da 69, con un massimo di quattro biglietti per ordine.

Raffaella Carrà · The Show Must Go On 2026 Data Città Biglietti 28 dic 2026 Roma

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Ologramma, ballerini dal vivo e ospiti a sorpresa: com’è lo spettacolo

L’ologramma di Raffaella Carrà ricrea la sua presenza scenica e i suoi movimenti, e sul palco interagisce con i ballerini in carne e ossa. Il concerto attraversa i successi della cantante e alterna alle canzoni i racconti della sua vita e della sua carriera.

La scenografia di The Show Must Go On mette in campo laser 3D, fiamme, geyser ed effetti luminosi. Lo show prevede anche ospiti a sorpresa, che la produzione non ha ancora nominato.

Laserman Industries e Andrea Prince firmano il progetto ufficiale

Lo spettacolo è prodotto da Laserman Industries, specializzata in performance laser ed effetti speciali, con la direzione artistica e creativa di Andrea Prince. Il progetto è realizzato con l’autorizzazione degli aventi diritto della cantante, e la produzione presenta la data di Roma come il primo appuntamento di un percorso destinato anche ad altri palcoscenici.

Il musical di Luciano Cannito e i tributi: gli altri spettacoli su Raffaella Carrà

Il concerto all’Atlantico non va confuso con Raffaella Il Musical, lo spettacolo sulla vita della cantante scritto e diretto da Luciano Cannito. Il musical debutta al Teatro Brancaccio di Roma il 10 febbraio 2027. Il ruolo della protagonista avrà due interpreti alternate, scelte con le audizioni.

Fra dicembre 2026 e il 2027 le sale italiane ospitano anche diversi spettacoli tributo dedicati alla cantante, da Bologna a Verona, da Bergamo ad Ancona, con titoli come Raffaella! Sognando la Carrà e Raffaella Carrà Show.

Da Pedro alla classifica di Spotify: Raffaella Carrà dopo il 2021

Nel 2024 il remix di Pedro firmato da Jaxomy e Agatino Romero è diventato virale su TikTok e Spotify: il 17 aprile 2024 il brano di Raffaella Carrà, uscito nel 1980, è arrivato alla #26 della classifica globale giornaliera della piattaforma.

A maggio 2026 la versione di Pedro firmata da Jaxomy e Agatino Romero è entrata fra i 20 brani italiani più ascoltati nei vent’anni di Spotify, la lista diffusa dalla piattaforma per il suo anniversario, accanto ai brani di Måneskin, MEDUZA e Gigi D’Agostino.

La scaletta del concerto in ologramma di Raffaella Carrà

La scaletta di The Show Must Go On sarà disponibile dalla sera di lunedì 28 dicembre, quando lo spettacolo debutta all’Atlantico di Roma. La produzione ha annunciato un viaggio fra i più grandi successi di Raffaella Carrà, ma non ha ancora diffuso l’elenco dei brani.