Angelina Mango domina TikTok 2024, Raffaella Carrà conquista il mondo con il remix di Pedro

2024 su TikTok: i brani e gli artisti più popolari in Italia e nel mondo.

Dopo le altre piattaforme digitali, da Spotify ad Apple Music, tocca a TikTok diffondere i dati sulla musica che, nel proprio canale, ha riscosso il maggior successo nel 2024.

I brani più usati su TikTok nel 2024

La Top Song del 2024, sia in Italia che a livello globale, è stata Gata Only di FloyyMenor & Cris Mj, una hit reggaeton che ha accompagnato oltre 50 milioni di contenuti creati dalla community. Attenzione però perché al secondo posto a livello mondiale, ma quarta in Italia, c’è una canzone italiana. Si tratta della versione Remix di Pedro di Raffaella Carrà realizzata da Jaxomy e Agatino Romero.

Un esempio lampante di come TikTok possa riportare in auge brani storici come del resto è accaduto anche per Amore no – Remix di Adriano Celentano, che ha dominato la classifica Hot 50 Italia per settimane.

Proseguendo nella Top 10 italiana al terzo posto troviamo L’Ultima Poesia di Geolier feat. Ultimo, prodotta da Takagi & Ketra. Sempre Geolier conquista anche la settima posizione con I p’ me, tu p’ te, brano più virale durante l’ultimo Festival di Sanremo.

Non mancano le presenze femminili come Annalisa, Anna e Karol G. Ecco la Top 10:

Gata Only – FloyyMenor & Cris Mj Amore No – Remix – Adriano Celentano L’Ultima Poesia – Geolier & Ultimo Pedro – Jaxomy & Agatino Romero & Raffaella Carrà Sinceramente – Annalisa 30°C – ANNA I P’ Me, Tu P’ Te – Geolier Mammamì – Petit Sesso e Samba – Tony Effe & Gaia Si Antes Te Hubiera Conocido – KAROL G

Gli artisti italiani più seguiti nel 2024

Il 2024 ha incoronato Angelina Mango come l’artista dell’anno su TikTok Italia. Con performance live e contenuti quotidiani, la cantante ha raggiunto il maggior numero di visualizzazioni sulla piattaforma. ANNA conquista la seconda posizione e si conferma l’artista donna italiana più seguita, con 2.9 milioni di follower.

Sul podio anche Davide Dalmonte, giovane musicista che ha colpito la community con cover e brani originali.

La Top 10:

Angelina Mango ANNA Davide Dalmonte Jr Stit Alfa Ghali Fedez Ultimo Måneskin CLARA

TikTok: il trampolino di lancio della musica globale?

Ole Obermann, Global Head of Music Business Development di TikTok, ha dichiarato:

“Nel 2024 TikTok è diventato il principale trampolino di lancio dell’industria musicale per la musica, gli artisti e la creatività. Ogni anno, la nostra community globale scopre una nuova generazione di artisti emergenti, lancia nuove canzoni che diventano virali e riscopre brani classici, riportandoli nelle classifiche di tutto il mondo.”

TikTok si conferma quindi uno spazio unico per la scoperta, l’espressione di sé e il fandom, na ricordiamo sempre, ai discografici oltre che agli artisti, che la viralità non basta davvero per costruire una carriera solida e duratura.