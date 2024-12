Apple Music: svelatr le classifiche di fine anno 2024 con in testa Rose Villain con Guè. Su Shazam trionfa Benson Boone

Apple Music e Shazam hanno pubblicato le loro classifiche di fine anno per il 2024, celebrando i brani più iconici dell’anno. Tra successi globali e dominatori delle piattaforme, a trionfare sono la coppia formata da Rose Villain mentre tra i solisti Mahmood è primo tra gli uomini mentre Annalisa lo è tra le donne.

Oltre alle classifiche, Apple Music ha presentato l’esperienza Replay 2024, disponibile nell’app con nuove funzioni e dati personalizzati. Artisti e artiste possono ora condividere le loro statistiche di ascolto direttamente da Apple Music for Artists.

Questi i protagonisti del 2024 su Apple Music e Shazam

Brano più ascoltato su Apple Music Italia: “COME UN TUONO di Rose Villain feat Guè

feat Brano più ascoltato globalmente su Apple Music: “Not Like Us” di Kendrick Lamar

Canzone più identificata su Shazam: “Beautiful Things” di Benson Boone , sia in Italia che nel mondo.

, sia in Italia che nel mondo. Brano più trasmesso dalle radio globali: “Houdini” di Dua Lipa.

CLASSIFICHE APPLE MUSIC, LA RIVINCITE DELLE DONNE

Il 2024 si è distinto per il numero record di artiste presenti nella classifica globale e per l’ascesa di nuovi generi e artisti emergenti. Molti brani di successo appartengono ad artisti al loro debutto, segno di un panorama musicale in continua evoluzione.

Trentanove brani della classifica Top brani del 2024: globale sono firmati da o frutto di una collaborazione con artiste che si identificano con il genere femminile, segnando un record per le donne nei sette anni di storia della classifica.

Partiamo con le classifiche andando a scoprire la Top 10 Apple Music in Italia:

COME UN TUONO (feat. Guè) – Rose Villain TUTA GOLD – Mahmood 100 MESSAGGI – Lazza I P’ ME, TU P’ TE – Geolier Sinceramente – Annalisa SESSO E SAMBA – Tony Effe & Gaia L’ULTIMA POESIA – Geolier & Ultimo 30°C – ANNA 15 Piani – Sfera Ebbasta La Noia – Angelina Mango

A livello globale, il brano più ascoltato è stato Not Like Us di Kendrick Lamar, seguito da Beautiful Things di Benson Boone e da Espresso di Sabrina Carpenter.

Shazam ha visto trionfare ancora una volta Benson Boone con Beautiful Things, il brano più taggato sia in Italia che nel mondo. Tra gli artisti italiani nella Top 10 italiana spiccano Rose Villain e Geolier, che si conferma anche l’artista più shazammato del 2024. A livello globale, Shazam premia nuovi talenti come Teddy Swims, FloyyMenor, e il DJ australiano CYRIL.

Altra novità del 2024 è la classifica radio di Shazam, che riflette i brani più trasmessi in tutto il mondo. Qui brilla Dua Lipa, che con Houdini non solo conquista il primo posto, ma diventa l’artista con più presenze in classifica. Seguono Taylor Swift, Ed Sheeran e Sabrina Carpenter. Il pop resta il genere dominante, ma anche il country trova spazio con brani di Shaboozey e Beyoncé.

Infine, il 2024 ha visto una crescente presenza della lingua giapponese, grazie al duo hip hop Creepy Nuts e al successo di Bling-Bang-Bang-Born, che guida sia la classifica dei testi più letti sia quella dei brani più cantati. Anche YOASOBI e tuki. contribuiscono a questa tendenza, rendendo il giapponese una delle lingue più rappresentate nelle classifiche Sing di Apple Music.